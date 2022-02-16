«Забудьте о танках и грязи»: NI раскрыл реальную игру Путина на Украине

Запад упускает суть реальной игры Владимира Путина на Украине, так как он, возможно, собирается не нападать на эту страну, а ударить по её экономике, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, учитывая, что опасения, связанные с военным вторжением, бьют по Украине сильнее, чем танки, западным правительствам стоит больше внимания уделять косвенным последствиям своих заявлений, а также поддержать Киев в финансовом плане.

«Мы упускаем реальную игру России на Украине. Речь, возможно, идёт не о военном ударе, а о чём-то другом. Судя по сегодняшнему шквалу новостей, авиакомпании могут остановить международные рейсы, идущие на Украину, уже завтра, так как страховые компании не будут распространять на эту страну своё страховое покрытие при нынешних условиях. Результатом же станет фактическое введение бесполётной зоны над всей страной», — пишет The National Interest.

Удары по экономике Украины следуют один за другим. Иностранные инвесторы «дали дёру» из страны, в то время как граждане других стран стекаются в аэропорты, следуя рекомендациям западных чиновников, которые велят им покинуть Украину. Украинская валюта торгуется на рекордно низких уровнях. Способность же Украины привлекать капитал на международных рынках сейчас практически равна нулю.

Здесь стоит рассмотреть хронологию событий. Россия наращивает войсковую группировку на границе и выдвигает ряд политических требований в духе максимализма: признание российской сферы влияния в Восточной Европе и права влиять на суверенитет Украины. Западные страны на этот шантаж не поддаются. При этом они предупреждают своих граждан об опасности, ссылаясь на сведения о готовящемся нападении. Вместе с тем они оговариваются, что Владимир Путин «окончательного решения пока не принял» — однако люди здесь их уже не слушают.

На Украине становится всё тревожнее. Опасаясь, что массированное российское вторжение приведёт к многочисленным человеческим жертвам, чиновники США пошли на необычные шаги. Они в открытую сообщают разведданные, которые обычно достоянием общественности не становятся; они говорят о провокациях, инсценировках зверств и тысячах возможных смертей. Такая откровенность вызывает удивление. The New York Times, например, с восхищением отмечает, что «после муштры президента России Владимира Путина в деле информационной войны, которая продолжалась несколько десятилетий, США теперь пытаются одолеть своего учителя в его собственной игре».

Однако Москва также пристально следит за происходящим. Даже несмотря на то, что западные чиновники тщательно дозируют публикацию подобных сведений, Кремль знает, что по крайней мере часть информации, которая обычно идёт по закрытым каналам, теперь вполне может попасть в газеты прямиком с брифингов Белого дома или Госдепа.

Держа всё это в уме, стоит вернуться к страховщикам, которые страхуют самолёты, летающие через Украину. Эти люди об Украине не знают ровным счётом ничего — но они повсюду видят танки.

И тут правительству Украины, которое и без того испытывает нехватку финансов, необходимо выделить дополнительно несколько сотен миллионов долларов — или же в стране фактически установят бесполётную зону. При этом в воздух не поднялся ни один российский истребитель.

Требования Москвы политические по своей сути. Москва пытается расшатать украинскую экономику и оказать на президента Владимира Зеленского такое давление, чтобы он либо уступил, либо его правительство пало. Страховая катастрофа, которую, судя по всему, никто не предвидел, разыгралась всего за несколько часов. И это наверняка не последнее событие подобного рода, учитывая, что нервы сейчас у всех на пределе.

На данный момент цель России — превратить опасения насчёт вторжения, а также мегафон глобальных коммуникаций в оружие. Весь мир следит за заснеженными полями, забитыми бесконечными рядами российских танков, грузовиков, ракетных комплексов на украинской границе. Мир скоро перестанет обращать на них внимание, если они там так и останутся. Страховые агенты не так опасны, как артиллерия. Но украинцам всё равно надо покупать продукты, платить за квартиру, водить детей в школу и жить своей жизнью. Но если их экономика рухнет, заниматься этим станет куда сложнее.

Как показали события 2008 года, экономические кризисы подрывают моральный дух и ведут к изменениям в политике. Учитывая огромное количество стволов, направленных в сторону Украины, а также тот факт, что в кармане у каждого человека лежит величайшая в истории машина для распространения слухов, Украине угрожают далеко не только российские военные.

«Забудьте о грязи и танках. Пришло время говорить о пропаганде, панике и давлении. Чтобы избежать паники, западные правительства должны тщательно просчитывать, какие побочные последствия повлечёт за собой информация, которую они предают огласке. Они также должны принять всевозможные меры для защиты украинской экономики. И, наконец, они должны сотрудничать с социальными сетями, чтобы укротить дезинформационные бури, которые так легко формируются во время кризиса», — подытоживает The National Interest.