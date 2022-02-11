Fox News: «а у Китая тоже так?» — армию США высмеяли за твит о прогрессивных ценностях

Министерство обороны США опубликовало в своём Twitter пост и ссылку на статью о важности «разнообразия, равенства и инклюзивности» в армии, поскольку они помогут сделать войска сильнее. В ответ, как сообщает Fox News, консерваторы раскритиковали чрезмерное увлечение Пентагона «прогрессивными» идеями и констатировали: «Наши враги над нами смеются».

Министерство обороны США высмеяли в соцсетях за твит об «инклюзивности» и «разнообразии» в армии, сообщает Fox News.

«НОВОСТИ: Разнообразие, равенство, инклюзивность необходимы вооружённым силам США», — такой публикацией поделилось ведомство на своей странице в Twitter в среду 9 февраля. К посту была прикреплена статья, в которой описывалось, какими способами в американской армии достигаются упомянутые ценности, и говорилось о том, как важно их учитывать в принятии всех решений, касающихся вооружённых сил.

— Department of Defense (@DeptofDefense) February 9, 2022

«Хотелось бы верить, что как можно больше лидеров и членов наших вооружённых сил будут видеть в разнообразии, равенстве и инклюзивности фактор, способствующий повышению боевой эффективности», — подчеркнул в статье старший советник министра обороны по кадровому потенциалу и разнообразию Бишоп Гэррисон. Как указано в материале, с помощью такой программы американская армия может более эффективно осуществлять свои миссии и стать сильнее.

Как отмечает Fox News, реакция консерваторов в Twitter не заставила себя ждать. Критики обвинили Пентагон в чрезмерном увлечении «прогрессивной» политикой.

«А у Китая в армии такое тоже есть?» — поинтересовался публицист Райан Гирдаски. «Наши враги над нами смеются», — прокомментировал комик Тим Янг.

«Ребят, а вы будете раздавать русским копии «Уязвимости белых»*? К вашему сведению: на восточном фронте «безопасных пространств» нет», — отреагировала Либертарианская партия Нью-Хэмпшира.

«Если у вашей армии есть какие-то другие приоритеты, кроме уничтожения врагов страны, у вас очень большие проблемы», — предупредил журналист Сэм Мангольд-Леннетт. А консервативный обозреватель Джесси Келли отметил: «Мы потерпим поражение в большой войне».

По словам Fox News, на момент публикации статьи Минобороны на запрос о комментарии не ответило.

В прошлом месяце в обсуждении касательно слишком большой озабоченности армии «прогрессивными» идеями представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что многие критики таких инициатив занимаются подменой тезиса. Кирби заверил, что такие вещи, как разнообразие и инклюзивность, помогают вооружённым силам находить более продуктивные идеи, привносят новый опыт и в конечном счёте могут сделать умнее действия армии на поле боя.

«Так что мы знаем, что эти аргументы смешны, потому что наша армия становится лишь сильнее благодаря нашему разнообразию и тому, что у нас представлены все американцы, точно так же, как и защищаем мы всех американцев», — заявил представитель Минобороны.

* «Уязвимость белых: почему белым так сложно говорить о расизме» — книга 2018 года американского эксперта по расовой справедливости Робин Дианджело, в которой впервые был употреблён термин «уязвимость белых» в значении дискомфорта, который испытывают в США белые люди, когда речь заходит о расовых вопросах (прим. ИноТВ).