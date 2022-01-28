«К бою готовы»: Sky News подсчитал, сколько солдат сможет поставить под ружьё НАТО в случае «вторжения на Украину»

В случае «вторжения России» на Украину НАТО может задействовать до 40 тыс. военнослужащих своих частей повышенной готовности, «способных вступить в бой в кратчайшие сроки», посчитал корреспондент Sky News. Как подчёркивается в материале на сайте канала, отправлять свои силы на украинскую территорию альянс не планирует, однако он уже дал понять, что будет укреплять свои восточные рубежи.

На случай «кризиса» Североатлантический альянс поддерживает в постоянной боевой готовности свои Силы быстрого реагирования (NATO Response Force или NRF) — воинские формирования общей численностью 40 тыс. военнослужащих, которые могут быть мобилизованы в кратчайшие сроки, установил корреспондент Sky News.

Как подчёркивается в материале издания, именно об NRF недавно говорил Вашингтон, заявив о том, что на фоне эскалации напряжённости в отношениях с Россией и перспективы «ещё одного» вторжения российских войск на Украину приведёт в состояние повышенной готовности к переброске в Европу 8500 военнослужащих, дабы поддержать силы НАТО в регионе. «Отправлять силы НАТО на Украину в случае нападения России не планируется, поскольку эта страна в состав альянса не входит, — оговаривается корреспондент Sky. — Однако военный блок чётко дал понять, что намеревается укрепить свои восточные и юго-восточные рубежи, направив туда дополнительные силы».

В NRF входят наземные, морские и воздушные части, а также силы специального назначения из всех 30 стран — членов альянса, разъясняет читателям автор статьи. Формируются Силы быстрого реагирования на ротационной основе: каждая часть включается в них на 12 месяцев — и в течение этого периода на военнослужащих возлагается задача первыми реагировать на любые чрезвычайные ситуации: от природных катаклизмов до военных угроз. Решение задействовать NRF принимает Североатлантический совет — основной орган НАТО; пойти на такой шаг совет, к примеру, может по рекомендации Верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса в Европе Тода Уолтерса, пишет корреспондент Sky. Как напоминает журналист, «пока» для реагирования на «угрозы, связанные с Россией», NRF не задействовались.

«Остриём» Сил быстрого реагирования выступает созданная в 2014 году в ответ на «аннексию Крыма*» Объединённая оперативная группа повышенной готовности (VJTF) общей численностью 20 тыс. человек, включая 5 тыс. военнослужащих наземных сил, а также специальные части и части воздушной и морской поддержки (15 тыс. человек), говорится в материале Sky. Ранее предполагалось, что части, входящие в опергруппу, должны были развёртываться в течение семи суток, однако недавно в связи с обострением обстановки в Восточной Европе срок мобилизации сократили до пяти суток, а для некоторых формирований — до двух. В этом году наземную бригаду VJTF возглавили французские офицеры, которые приняли командование от турецких коллег, а в конце года передадут его немцам; британцы в последний раз командовали бригадой в 2017-м, перечисляет корреспондент Sky. Командование морским компонентом опергруппы в начале года принял британский авианосец «Принц Уэльский», отмечает он.

Помимо VJTF в состав NRF также входят ещё 20 тыс. военнослужащих, которые будут мобилизованы в том случае, если кризис продлится дольше нескольких недель, продолжает журналист Sky. Из этих 20 тыс. 10 тыс. должны развёртываться в пределах 30 дней, а остальные — в пределах 45, уточняет автор.

Между тем, помимо Сил быстрого реагирования, НАТО также имеет силы, постоянно развёрнутые на восточных и юго-восточных рубежах альянса для «сдерживания российской агрессии», пишет автор. Наиболее известным компонентом этих сил являются четыре боевые группы, развёрнутые в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в рамках программы «Расширенное боевое присутствие» в 2016 году в качестве «прямого ответа на аннексию Россией Крыма* и оказание ею помощи сепаратистам Восточной Украины». Как отмечает корреспондент Sky News, каждая из боевых групп насчитывает в своём составе около тысячи человек личного состава. Командование эстонской боевой группой осуществляет Великобритания, латвийской — Канада, литовской — Германия, а польской — США.

NRF и боевые группы НАТО в Восточной Европе предназначены для реагирования на экстренные ситуации и сдерживания угроз, но в случае нападения на одну из стран — членов НАТО в бой пойдут не только они: поскольку такое посягательство, вероятнее всего, побудит союзников применить статью 5 Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех, рассказывает корреспондент Sky. При таком сценарии НАТО может мобилизовать любые части в составе вооружённых сил всех своих стран — а их общая численность составляет около 3,5 млн человек, предупреждает журналист. Впрочем, как подчёркивает автор, прибегать к такой силе НАТО станет лишь в случае реальной угрозы существованию одного из своих членов, по масштабе аналогичной третьей мировой войне.

Как бы то ни было, НАТО уже выразило готовность нарастить военное присутствие на восточных рубежах в случае «нового вторжения» на Украину со стороны России, констатирует автор. По данным Sky, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что британские вооружённые силы внесут свой вклад в укрепление обороны — не уточнив, однако, сколько личного состава собирается выделить Лондон на эти цели.