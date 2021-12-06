WSJ: Китай хочет построить первую военную базу на Атлантическом побережье Африки

Пекин намерен получить выход в Атлантический океан благодаря первой африканской военной базе в Экваториальной Гвинее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки. Такая перспектива вызывает тревогу в Пентагоне и Белом доме, которые призывают властей центральноафриканской страны отказаться от предложения Китая.

Согласно засекреченным докладам американской разведки, Китай намерен впервые обеспечить себе постоянное военное присутствие с выходом в Атлантический океан в крошечной Экваториальной Гвинее, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на госслужащих США.

Как рассказывает издание, чиновники отказались раскрыть детали, однако подчеркнули: эти разведданные дают основания полагать, что китайские военные корабли смогут перевооружаться и проходить ремонт напротив Восточного побережья США. Такая перспектива вызывает тревогу в Белом доме и Пентагоне. В октябре заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер посетил Экваториальную Гвинею, чтобы убедить президента Теодора Обианга Нгема Мбасого и его сына — вероятного преемника — отказаться от китайского предложения. Один из сотрудников администрации Байдена заявил, что США «ясно дали понять Экваториальной Гвинее, что некоторые возможные шаги, включающие действия [Китая], вызовут обеспокоенность в национальной безопасности».

Препирательство из-за страны, которая редко привлекает внимание внешнего мира, отражает растущую напряжённость между Вашингтоном и Пекином, объясняет американская газета. В то же самое время два государства спорят по поводу статуса Тайваня, испытания Китаем гиперзвуковой ракеты, происхождения COVID-19 и других вопросов. В мировом масштабе США лавируют, чтобы не допустить китайского военного влияния из зарубежных баз от Камбоджи до ОАЭ. По словам одного госслужащего, в Экваториальной Гвинее Пекин скорее всего хочет обосноваться в городе Бата, где уже расположен построенный китайцами глубоководный торговый порт и отличное шоссе в Габон и другие страны Центральной Африки.

Американская разведка начала получать сведения о военных намерениях Китая в Экваториальной Гвинее в 2019 году, напоминает издание. В последние дни администрации Трампа высокопоставленный сотрудник Пентагона посетил страну, однако, похоже, её лидер остался в сомнениях, насколько серьёзно США воспринимают военные надежды Пекина. Поэтому сейчас Белый дом хотел донести более резкое послание: со стороны Экваториальной Гвинеи будет недальновидно лезть на линию фронта в мировой конкуренции США и Китая. В то же время Вашингтон требует от правительства другой страны не отказаться от тесных отношений с Китаем, а только держать их в пределах, которые считает безопасными.

В то же время Америка предприняла шаги в сторону потепления отношений с центральноафриканской страной. В марте США предоставили помощь после случайного взрыва на военной базе, где погибло по крайней мере 100 человек. В том же месяце войска Экваториальной Гвинеи участвовали в морских испытаниях под командованием США. В августе в порту Баты пришвартовался американский военный корабль, капитан которого пригласил на борт местную администрацию и личный состав ВМС. При этом Белый дом не знает, сможет ли добиться нужного результата дипломатическими средствами, и считает, что для предотвращения морского присутствия Китая нужны постоянные и продолжительные усилия, пишет The Wall Street Journal.