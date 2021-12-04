Axios: принятие оборонного бюджета США под угрозой из-за «Северного потока — 2»

Отказ Джо Байдена от санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» поставил в крайне затруднительное положение сторонников американского президента в конгрессе. Как пишет Axios, дело дошло даже до того, что американские законодатели не могут принять оборонный бюджет. Закон об оборонном бюджете США на следующий финансовый год должен быть принят не позднее 31 декабря, однако прогресса в переговорах по поправкам пока не наблюдается.

Весной президент США Джо Байден отказался от санкций в отношении оператора «Северного потока — 2», чтобы улучшить отношения с Германией. По мнению администрации Белого дома, строительство фактически завершено, поэтому блокировать его не имеет смысла, а санкции могут подорвать «трансатлантическое единство». Как пишет Axios, приняв данное решение, Байден поставил в крайне затруднительное положение своих сторонников в конгрессе, где республиканцы уже отклонили десятки кандидатов президента на посты руководителей внешнеполитического ведомства. Дело дошло даже до того, что американские законодатели не могут принять оборонный бюджет.

Закон об оборонном бюджете США на следующий финансовый год должен быть принят не позднее 31 декабря, но прогресса в переговорах по поправкам не наблюдается. Задержка во многом обусловлена недавним отказом лидера сенатского большинства Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев. Эти поправки предусматривают повторное введение санкций в отношении оператора «Северного потока — 2».

На этой неделе в сенате согласовали процедуру ускоренного рассмотрения 21 поправки к оборонному бюджету, чтобы уложиться в сроки. В пакет включены и предложения по возможным санкциям в отношении «Северного потока — 2» в случае вторжения России на Украину.