NBC: дельта-вариант COVID-19 повышает смертельные риски для беременных и новорождённых

Новое исследование показало, что заражение дельта-вариантом коронавирусной инфекции во время беременности несёт угрозу для матери и плода, передаёт NBC. По статистике, женщины при этом подвергаются повышенному риску смерти во время родов, а также растёт вероятность появления мертворожденных детей.

ВЕДУЩИЙ: Я хочу спросить вас о новом исследовании под эгидой Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США. В нём изучается дельта-вариант, а также какое влияние он оказывает на беременных женщин. Там говорится, что это повышает для них риск родить мёртвого ребёнка. Это всё же редкий результат. Но как подобное исследование углубляет наше понимание того, как влияет COVID-19 на перид беременности?



ЭКСПЕРТ: Вы знаете, мне кажется, что совсем недавно, в сентябре, CDC уже публиковали заявление с призывом к беременным или будущим мамам сделать прививку, потому что мы знаем, что из-за COVID-19 исход беременности для мамы и ребёнка может быть хуже.



Но эти цифры действительно впечатляющие: до COVID-19 количество мертворождений в расчёте на каждую беременную в этой стране было менее 1 процента и составляло около 0,58 процента. А после появления «дельты» их число выросло на 2,7 процента от общего числа беременностей при COVID.



И как вы упомянули, это всё ещё невысокий процент с точки зрения вероятности. Как вы знаете, это означает, что более 95 процентов женщин с CODID-19 не столкнутся с проблемой мертворождения. Однако такой резкий прирост по сравнению с уровнем до пандемии поражает и снова призывает всех беременных или тех женщин, которые планируют стать матерью, пройти вакцинацию.



Дата выхода в эфир 22 ноября 2021 года.