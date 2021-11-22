Le Figaro: глава МИД Франции назвал Россию «неудобным соседом», с которым нужно поддерживать диалог

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французским СМИ назвал Россию неудобным соседом, однако выступил за поддержание диалога с ней, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, министр также заявил о солидарности с Польшей в миграционном конфликте на границе с Белоруссией и поделился беспокойством из-за роста популистских настроений в Европе.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французским СМИ продемонстрировал пессимизм в отношении мира после пандемии COVID-19, пишет Le Figaro. По его убеждению, соперничество и жестокость на планете растут.

На взгляд главы французского МИД, Россия, «неудобный», а иногда «невыносимый» сосед, с которым тем не менее «необходимо найти способ договориться и сохранить пути для диалога». Ле Дриан также выразил обеспокоенность тем фактом, что президент России «дрейфует в сторону авторитаризма». Признаки этого, по его мнению, видны в «наращивании российских сил у границ Украины», а также в напряжённости на польской границе.

«Речь идёт не о миграционном кризисе, а о геополитической операции, проводимой диктатором», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан, говоря о конфликте на границе Белоруссии и Польши. Министр уверен, что Александр Лукашенко «стремился разделить Европу, но потерпел неудачу». Ле Дриан также добавляет, что солидарен с Польшей, которая должна «взять на себя ответственность за безопасность внешних границ Европы». Однако, по словам Франции, желание Варшавы построить стену на этой границе не кажется «на данный момент подходящим ответом».

Министр также коснулся темы трений с Англией, в частности, в вопросах рыбной ловли, заверив, что Франция будет сражаться за права своих рыбаков получать лицензии на вылов рыбы в британских водах. «Эта проблема существует между Европейским союзом и Великобританией, а не между Францией и Великобританией», заметил он, добавив, что «популист» Борис Джонсон создаёт напряжённость в отношениях с Францией «по соображениям внутренней политики». Популизм в целом представляется министру поводом для беспокойства, отмечает газета. Хотя многие страны Европы, такие как Германия, Италия или Испания, «всё ещё держатся», «Франция не избавлена от этой угрозы», предупредил он.