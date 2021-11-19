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Fox News: самолёт «Аэрофлота» попал в агитку Демпартии США

Материал представлен в переводе ИноТВ
В агитационном ролике Демократической партии США в поддержку инфраструктурного плана Джо Байдена оказались кадры с российским авиалайнером, пишет Fox News. Как отмечается в статье, эта ошибка вызвала недоумение у республиканцев, которые иронично посоветовали инициатору «рашагейта» Адаму Шиффу провести очередное расследование.
Fox News: самолёт «Аэрофлота» попал в агитку Демпартии США
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Комитет Демократической партии США по выборам в конгресс (DCCC) выпустил агитационное видео в поддержку недавно принятого законопроекта Джо Байдена по инфраструктуре, при этом в ролике были использованы кадры с самолётом российской компании «Аэрофлот», сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, в этом видео политдиректор DCCC Молли Кэри рассказывает, какую пользу принесёт байденовский закон: «Это означает менее загруженные дороги по пути на работу, более безопасные и надёжные поездки на метро, автобусах и поездах, более приятные впечатления от аэропортов», — при этих словах в кадре появляется российский авиалайнер.

Национальный республиканский комитет по выборам в конгресс не преминул указать на эту ошибку и даже припомнил демократам их одержимость «российским вмешательством». «Очень странно, что DCCC использовал в своём видео российский самолёт, — заявил официальный представитель республиканцев Майк Берг. — Фанатик «рашагейта» Адам Шифф должен провести расследование по факту их некомпетентности».

Fox News напоминает, что недавно «Аэрофлот» оказался в центре внимания западных СМИ из-за обвинений в организации массовых перевозок мигрантов в Белоруссию. Российская компания отрицала какую-либо причастность к кризису на белорусско-польской границе, а также отметила, что угроза санкций может негативно сказаться на её капитализации.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Fox News США Северная Америка
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