Оуэнс: при Байдене США пошли по пути Северной Кореи

Демократическая партия США использовала пандемию коронавируса, чтобы взять под контроль все аспекты жизни американцев, заявляет в интервью Fox News консервативный комментатор Кэндес Оуэнс. По её словам, администрация Джо Байдена хочет поставить население в полную зависимость от государства и для этого намеренно «оглупляет» подрастающее поколение.

Кэндес Оуэнс ведёт программу Candace на Daily Wire. Мы благодарны ей за то, что сейчас она с нами. Рад вас видеть, Кэндес! Итак, они (власти США. — ИноТВ) намеренно ухудшают ситуацию, потому что для построения утопии необходимо сначала разрушить то, что у нас есть. Я думаю, это и есть ключ к пониманию того, что мы видим.



КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая Daily Wire: Совершенно верно. И я принимаю это особенно близко к сердцу, потому что ранее сегодня я беседовала с перебежчицей из Северной Кореи. И я, на самом деле, ужасалась, слушая о том, что она пережила в Северной Корее, и понимая, что здесь, в Америке, на самом деле пытаются выстроить точно такую же модель: всё контролирует, всем владеет и всем управляет государство.



«У вас не будет ничего, и вы будете счастливы, потому что будете служить некоей высшей цели». Некоей высшей власти, высшей идее. Вы об этом только что говорили. Это идейные фанатики. Какая-то высшая идея — новая зелёная энергетика. Это делается для вашей планеты, у вас не должно быть ничего, надо закрыть эти трубопроводы, вы не сможете позволить себе заправить бак бензином, но посмотрите на себя! Вы должны гордиться! Потому что теперь это часть нового зелёного плана.



И, кстати, если вам что-то нужно, вы должны поклоняться государству. Именно поэтому одно из связующих звеньев здесь — война с образованием. Зачем они оглупляют детей? Почему они так ужасно относятся к семьям? Почему они хотят, чтобы дети обращались за ответами к государству, а не к родителям? Одно из связующих звеньев — их желание, чтобы в вашей личной жизни не было ничего, кроме государства.



Среди прочего эта женщина из Северной Кореи сказала мне, что там не существует понятия любви. Она сказала: «У нас в корейском нет слов вроде «стресс», «социальная справедливость»… То есть в государстве нет таких понятий, потому что власти не хотят, чтобы вы даже думали об этом: вы должны твёрдо знать, что именно так всё и должно быть. В каждом фильме, который им в Северной Корее позволено смотреть — и это меня действительно ужаснуло! — если кто-то умирает, то за государство. Высшая честь — это за государство.



Сейчас мы видим… В прошлые годы люди считали это радикальными представлениями, республиканской риторикой, но это не так! Мы видим, как Америку радикально преобразуют в коммунистическую страну. Именно это сейчас и происходит. Люди должны открыть глаза! Я не устану это повторять, Такер, потому что это происходит быстро! Как они это сделали? Им нужен был экзистенциальный кризис. COVID-19 — их экзистенциальный кризис без конца и края. «Вот почему мы должны забрать всё, что у вас есть! Вот почему мы должны закрыть ваши предприятия! Вот почему вы не можете зарабатывать себе на жизнь, в то время как мы берём себе триллионы. Потому что мы здесь, чтобы помочь!» Нет, это не так. Они здесь, чтобы взять под контроль каждый аспект вашей жизни и принять вас в социалистическую мечту.



Такое впечатление, что цена всего этого становится очень высокой. Можно почувствовать, как внизу… Тому есть много научных подтверждений, не буду вдаваться в подробности, но чувствуется, что внизу, в обществе разлад. Можно видеть настоящие народные волнения. А уж это никому не нужно! Как вы думаете, они в курсе, что оказывают, пожалуй, чрезмерное давление на население?



КЭНДЕС ОУЭНС: Думаю, они в курсе, но это их не пугает. Знаете, это длится уже очень давно. Это началось не при Джозефе Байдене. Мы это знаем. Катализатором этого выступила бы Хиллари Клинтон, если бы стала нашим президентом. Но ей это не удалось, и они сочли, что Трамп остановил их планы.



Этот процесс они начинали очень медленно, и никто этого на самом деле не сознавал. Уж я-то точно. Я думала: «Может быть, мы просто пытаемся сделать что-то хорошее для общества. Может быть, они просто стараются помочь всем подняться». Но потом вдруг, когда к власти пришёл Трамп, стало вполне очевидно, что в нашей стране происходит нечто другое.



Эта одержимость, эта сосредоточенность на расизме и господстве белых… Они добивались того, чтобы во всём, что происходит в стране, дети обвиняли расизм, не замечая очевидной вины государства. Всеми нынешними тяготами наша страна обязана властям. Мы сейчас, Такер, ничего не «отстраиваем заново лучше прежнего»*, и американцам надо открыть глаза на этот факт.



Большое спасибо, Кэндес Оуэнс, я вам признателен.



Дата выхода в эфир 09 ноября 2021 года.



* Намёк на название инфраструктурного плана Джо Байдена (прим. ИноТВ).