Hill: готовы на переговоры без предварительных условий — США призвали Северную Корею прекратить ракетные испытания

Спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким призвал Пхеньян прекратить ракетные испытания, отметив, что Вашингтон готов вести с ним переговоры на этот счёт без предварительных условий, пишет The Hill. По его словам, эти стрельбы, которые нарушают резолюции Совбеза ООН, вызывают тревогу и могут помешать усилиям по достижению мира на Корейском полуострове.

Специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким призвал Пхеньян прекратить ракетные испытания и вернуться к ядерным переговорам, пишет The Hill.

«Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и иные дестабилизирующие действия, и вместо этого вступить в диалог», — заявил Ким после встречи с южнокорейскими чиновниками, на которой обсуждались недавние ракетные стрельбы Пхеньяна.

«Мы по-прежнему готовы встретиться с КНДР без предварительных условий, и мы ясно дали понять, что у Соединённых Штатов нет враждебных намерений по отношению к КНДР», — добавил он.

На днях южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея, возможно, осуществила пуск ракеты подводного базирования, которая упала в Японском море. Как отмечает агентство AP, эти стрельбы нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которым Пхеньян не имеет права вести любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами.

По словам Сон Кима, это «тревожные и контрпродуктивные» испытания, которые помешают усилиям по достижению мира на Корейском полуострове.