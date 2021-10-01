Аудитор: нигде в ЕС нет такой коррупции, как на Украине

Европейский аудитор Юхан Партс считает, что в ЕС нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как на Украине. Как передаёт «Украинская правда», Партс был ответственен за подготовку отчёта Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось о коррумпированности украинских чиновников и о том, что поддержка ЕС и принятые меры так и не принесли ожидаемых результатов.

В Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как на Украине. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил европейский аудитор Юхан Партс.

Партс был ответственен за подготовку отчёта Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось, что на Украине по-прежнему широко распространена коррупция, а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов.

«Я считаю, что ситуация на Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием — ВВП на душу населения и индексом коррупции, — если вы положите эти два показателя вместе — Украина и ВВП на душу населения — может быть, я ошибаюсь — это около 5 тысяч долларов в год, в Польше — 18 тысяч долларов, в Эстонии — 23 тысячи долларов. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это — результат влияния коррупции», — сказал Партс.

Он пояснил, что в отчёте счётная палата не анализировала деятельность украинских властей, так как занимается исключительно проверкой институций в исполнительных органах ЕС, таких как Европейская комиссия, Европейская служба внешних действий.

Говоря о самом докладе, аудитор подчеркнул, что «всем очень хорошо известно, что успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимы для достижения хороших результатов в любой другой области политики».

По словам аудитора, «именно большая коррупция является причиной так называемой ситуации захвата государства».

«Захват государства означает, что кто-то (вы называете их олигархами, мы тоже) или группа людей используют своё положение и различные инструменты — средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия — в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчёта — насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин большой коррупции», — добавил он.

Партс также считает, что на Украине существуют риски отката в сфере реформ, в частности тех, которые направлены на борьбу в сфере коррупции, и ЕС при предоставлении любой помощи должен чётко прописывать условия, выполнение которых направлено на искоренение этого явления.

«В нашем отчёте есть рекомендации в отношении своего рода всеобъемлющего способа, как сосредоточить внимание на этих коренных причинах такого рода коррупции, которая, как мы сказали, представляет собой захват государства», — отметил он.