France 24 о Бельмондо: предпочитал риск ширпотребу и лёгкому пути

Знаменитый французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, передаёт France 24. Как пишет сайт канала, Бельмондо добился славы, перейдя из артхауса в жанровый кинематограф, — но никогда не соглашался с утверждениями о том, что «разбазаривает» своё дарование.

Звезда французского кинематографа «новой волны» Жан-Поль Бельмондо ушёл из жизни на 89-м году жизни, сообщает France 24 со ссылкой на информагентства.

Как отмечается в некрологе на сайте телеканала, знаменитый актёр, который снискал славу, сыграв главную роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», в 60-е годы перешёл в жанровое кино и стал одним из самых востребованных исполнителей страны. Бельмондо играл как в комедиях, так и в боевиках, где часто отказывался от помощи каскадёров, самостоятельно выполняя сложные трюки.

Из-за решения актёра сменить артхаус на коммерческий кинематограф критики часто говорили, что он «разбазаривает свой несомненный талант», однако сам Бельмондо это всегда отрицал, подчёркивается в материале France 24.

«Когда актёр достигает успеха, люди от него отворачиваются и начинают говорить, что он нашёл лёгкий выход и не хочет прикладывать усилий или идти на риск, — однажды сказал Бельмондо. — Но если бы собирать в кинотеатрах полные залы, тогда бы мир кино был бы в гораздо лучшем состоянии, чем сейчас. Я не думаю, что смог бы так долго оставаться в центре внимания, если бы соглашался сниматься в любом ширпотребе. Люди всё-таки не настолько глупы».