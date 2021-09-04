Daily Mail: провал в памяти — Байден забыл песню, которая играла на свадьбе его дочери

К умственным способностям американского президента опять появились вопросы. Накануне на виртуальной конференции с представителями еврейской общины Джо Байден не смог вспомнить название песни, которая играла на свадьбе его дочери Эшли, но, вероятно, он подразумевал Хава Нагилу, пишет Daily Mail.

Накануне у президента Джо Байдена, по-видимому, вновь случился «провал в памяти». Он запамятовал название песни, которая играла на свадьбе его дочери, пишет Daily Mail.

Глава Белого дома участвовал в виртуальной встрече, посвящённой грядущим в сентябре главным иудейским праздникам (Рош ха-Шана и Йом-кипур. — ИноТВ). Основными темами беседы стали недавние антисемитские нападения, события в Афганистане и надежда на взаимодействие людей разных конфессий, поясняет издание.

Католик Байден закончил своё выступление призывом к более тесному религиозному сотрудничеству. Свою мысль он решил подкрепить рассказом о том, как его дочь Эшли выходила замуж за своего доктора-еврея Говарда Керина в 2012 году.

«Мы хотели провести межконфессиональную свадьбу, — заявил президент. — Некоторым из вас это не понравится, но церемонию вели одновременно католический священник и иудейский раввин».

Затем Байден рассказал о своём любимом католическом гимне, который, по его словам, он попросил сыграть на свадьбе. Далее президент попытался описать другую песню, которая звучала, когда гости поднимали в воздух стулья с его дочерью и её мужем во время танца Хора — как это принято во время еврейских свадеб.

«И они играли, и… у меня сейчас совершенно вылетело из головы. Какую песню играют, когда все сидят на стуле? Я не могу вспомнить. В любом случае, исполняли именно эту песню», — добавил Байден.

По мнению Daily Mail, Байден, вероятно, пытался назвать Хава Нагилу. Эту традиционную еврейскую праздничную песню, которую поют и играют на некоторых свадьбах и бар-мицвах.

Во время того же виртуального мероприятия президент сказал еврейским лидерам, что он навещал синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге. В октябре 2018 года этот храм стал местом самого смертоносного нападения на иудейскую общину в США. В результате «антисемитской резни» погибли 11 человек, отмечает издание.

«Я помню, как проводил время, ходил в синагогу «Древо жизни», разговаривал с ними», — сказал Байден. Однако, по утверждению руководительницы местной религиозной общины Барб Файги, президент ни разу не посещал храм после атаки, подчёркивает Daily Mail.

Умственные способности Байдена вызывают вопросы на протяжении долгого времени. В частности, республиканцы настаивали, что он не годится на роль президента. В июле бывший врач Белого дома Ронни Джексон призвал демократов потребовать, чтобы американский лидер прошёл тот же когнитивный тест, что и его предшественник Дональд Трамп.

Ранее самый старый президент Америки неоднократно запинался во время интервью и на предвыборных дебатах. В результате чего он получил прозвище Сонный Джо, которое активно продвигал Трамп.

Байден сам признавал, что постоянно оговаривается, и даже называл себя «машиной по допущению ляпов». В прошлом месяце он забыл о своих предвыборных целях, а сразу после избрания он объявил свою заместительницу «президентом Камалой Харрис».

С тех пор с Байденом регулярно случались какие-нибудь конфузы. В марте он трижды упал, когда поднимался по трапу президентского самолёта. Кроме того, он представлял свою внучку как своего покойного сына Бо, который скончался от рака мозга в 2015 году, и путал Ливию с Сирией на июньском саммите «Большой семёрки».

Буквально на прошлой неделе мать морского пехотинца, погибшего в результате взрыва террориста-смертника в Кабуле, Кэти Макколлум обвинила Байдена в маразме. «[Он] собирался вернуться домой из долбаной Иордании, чтобы увидеться с женой и присутствовать при рождении сына. А этот беспомощный, охваченный слабоумием кусок дерьма только что отправил моего сына на смерть», — сказала женщина в радиоинтервью.

У Байдена фиксировали аневризм мозга и недомогание, из-за которого сердечные мышцы сжимаются слишком быстро, что вызывает головокружение и замешательство. Ведущий кардиолог Великобритании Асим Малхотра заявил Daily Mail, что оба заболевания могут вызывать проблемы с памятью и сознанием, а также деменцию.

«Несомненно, существует связь [между этими заболеваниями и снижением когнитивных функций]. Но как наблюдающего за ним врача, учитывая его историю болезни и возраст, меня беспокоит раннее возникновение слабоумия. У меня вызывал бы тревогу любой, у кого в возрасте Джо Байдена проявлялись бы проблемы с воспоминаниями и памятью», — заявил Малхотра.

Доцент кафедры по изучению речи Эмерсонского университета в Бостоне, штат Массачусетс, доктор Амит Баджадж согласился с мнением британского врача. По его словам, причины растущего числа ошибок Байдена могут быть связаны с ухудшением умственного состояния в пожилом возрасте, обращает внимание Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

jeffico: Что должно случиться, чтобы демократы начали действовать? ВЕСЬ мир видит дряхлого, слабого, недееспособного президента. Всё, чего хотят демократы, — человека, который может ЧИТАТЬ текст с телесуфлёра и подписывать законы, а затем возвращаться в свой подвал. В какую же фикцию превратилось это президентство!

Trios: Это только начало, он всё больше отрывается от реальности.

Inittogether28: Провал в памяти? Это называется ДЕМЕНЦИЯ.

Herbie09: Когда уже СМИ перестанут делать вид, что нынешний обитатель Белого дома не сошёл с ума, и поймут, что его ни в коем случае нельзя подпускать к кнопке, которая может привести к концу света?

SmarterThanYou415: Ей (дочери Байдена. — ИноТВ) повезло, что он не назвал её Бо.