Fox News: Белый дом вооружает талибов за счёт США и незаметно лишает оружия самих американцев

При выводе войск из Афганистана американские власти оставили в руках «Талибана»* военной техники почти на $90 млрд и даже не думают её возвращать. В то же самое время администрация Джо Байдена без лишнего шума проводит инициативы, призванные ограничить права американцев на владение оружием для защиты себя и своих семей, возмущается Fox News.

Уходя из Афганистана, администрация Байдена оставила не только чудовищное количество американцев, но и военной техники почти на 90 миллиардов долларов. Насколько это большая цифра? Только у двух стран на планете военный бюджет превышает эту сумму — у Китая и США.

То есть теперь «Талибан»* располагает самой хорошо вооружённой армией подобного размера за всю историю мира. Что у них есть? По подсчётам лондонской The Times, талибы только что получили более 22 тысяч хамви, более 50 тысяч грузовиков и бронемашин, а также порядочного размера военно-воздушный флот, который включает четыре транспортника C-130, десятки других самолётов и до 350 боевых вертолётов. У «Талибана» сейчас больше «Чёрных ястребов», чем у многих развитых стран.

И это только техника. Солдатам «Талибана» также досталось свыше 350 тысяч американских автоматов, 126 тысяч пистолетов и примерно 64 тысячи пулемётов. Изрядный получился арсенал! И всё это за ваш счёт.

Очевидно, что это катастрофическая ситуация. Но она также резко контрастирует с тем, что происходит в нашей стране. В тот самый момент, когда Белый дом вооружает наших новых друзей из «Талибана», он старается изо всех сил разоружить вас. Неважно, расскажут ли об этом в новостях или нет, это уже происходит.

Администрация только что объявила без лишнего шума о введении запрета на покупку самых популярных в США боеприпасов. Этот шаг определённо и намеренно приведёт к серьёзной нехватке (патронов. — ИноТВ) в нашей стране. Именно поэтому они на него пошли.

Джо Байден сам неоднократно говорил, что хочет лишить вас возможности владеть оружием, которое большинство американцев использует, чтобы защищать себя и свои семьи. И теперь эти усилия набирают обороты.

А как вам такой ответ? Нет! Вы не имеете права отдавать более полумиллиона единиц оружия «Талибану», оружия, за которое мы заплатили, а после этого отбирать у нас оружие в нашей стране. Извините, но это так не работает. Так что заткнитесь и проваливайте.

Больше ни слова о контроле над оружием от этих людей, пока они не вернут все до единого автомата из Кандагара. Таково правило.

Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.