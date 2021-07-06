Bloomberg: Меркель, Макрон и Си Цзиньпин попытались сгладить разногласия между ЕС и Китаем

Стремясь наладить отношения на фоне критики в адрес Пекина за нарушения прав человека, лидеры Германии и Франции, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, провели беседу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передаёт Bloomberg. В ходе разговора главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, глобальные поставки вакцин, защиту климата, международную торговлю и потенциальное взаимодействие в Африке.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции, «изо всех сил пытаясь поддерживать сотрудничество на плаву», сообщает Bloomberg.

Как напоминает новостное агентство, основной причиной напряжённости в отношениях стало обращения Китая с уйгурским меньшинством. Так, ранее на скоординированные санкции США, ЕС, Канады и Великобритании из-за нарушений прав человека в провинции Синьцзян КНР ответил зеркальными ограничительными мерами.

Тем не менее в ходе беседы главы государств уделили основное внимание попыткам сгладить разногласия между Евросоюзом и Китаем на фоне критики в адрес Пекина за нарушения прав человека.

В частности, Си Цзиньпин призвал европейских лидеров к «взаимному уважению и тесному сотрудничеству», указав на необходимость отказаться от «подозрений, антагонизма или игр с нулевой суммой».

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, стороны обсудили международные и региональные вопросы, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией, глобальные поставки вакцин, возобновление иранской сделки, а также защиту климата и биоразнообразия.

Так, Меркель и Макрон призвали к дальнейшей корректировке краткосрочных целей по сокращению выбросов углекислого газа и дополнительным совместным усилиям по защите биоразнообразия.

Не обошли вниманием лидеры и международную торговлю, канцлер Германии и президент Франции также потребовали справедливой конкуренции, чтобы иностранные компании в Китае могли пользоваться условиями, аналогичными тем, которые китайские фирмы имеют в Европе. Кроме того, КНР призвали ослабить ограничения для европейцев, желающих посетить страну.

Как отметила после беседы Меркель, одним из «позитивных событий» стало то, что Си Цзиньпин сигнализировал о готовности Китая сотрудничать с ЕС в Африке. По словам немецкого канцлера, стороны продолжат переговоры, для того чтобы определить существующие различия и сферы сотрудничества.

«Для стран Африки, которые получают помощь, безусловно, было бы хорошо, если у нас получилось избегать наличия множества различных субъектов с разными подходами», — заявила Меркель.

По словам анонимного источника из Елисейского дворца, Меркель и Макрон также затронули тему подавления Пекином уйгурского меньшинства в провинции Синьцзян, а также отношение к протестам в Гонконге. Тем не менее детали обсуждения источник не раскрыл.

Как отмечает Bloomberg, лидеры Германии и Франции стремятся проводить более независимую от США внешнюю политику, особенно когда речь идёт о взаимодействии с Китаем и Россией. Примером тому агентство называет предложение Меркель и Макрона о возобновлении переговоров на высшем уровне с Москвой, которое, однако, лидеры стран ЕС отвергли.