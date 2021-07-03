CNN: жизнь на воде — апартаменты на мегаяхте «Мечта» доступны только самым богатым

03:31
Синоптики прогнозируют хорошую погоду на выходных в ряде регионов России
В центре погоды «Фобос» прогнозируют сухую солнечную погоду на севере и юге России.
03:17
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Курильских островов
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 у Курильских островов. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
02:59
Манчини высказался о травме Спинаццолы в матче с Бельгией
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал травму защитника команды Леонардо Спинаццолы, полученную в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
02:54
В Канаде при пожаре в жилом доме скончались семь человек
Семь человек, из них четверо детей, скончались в результате пожара в жилом доме в провинции Альберта в Канаде, информирует телеканал CTV.
02:45
Италия впервые забила больше десяти мячей на Евро
Сборная Италии по футболу впервые в своей истории забила более 10 мячей в рамках одного розыгрыша чемпионата Европы.
02:38
Глава ГИБДД ожидает повышения спроса на техосмотры
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что ожидает повышения спроса у водителей на проведение проверки технического состояния своих транспортных средств после отмены её обязательного прохождения.
02:25
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв Парагвай
Сборная Перу одержала победу над национальной командой Парагвая в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу.
02:15
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Фиджи
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов острова Фиджи. Об этом сообщает Геологическая служба США.
02:10
Вертонген — о вылете Бельгии с Евро-2020: каждый раз одно и то же
Защитник и капитан сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
02:01
Bloomberg: российские хакеры атаковали ряд зарубежных IT-компаний
Международная компания по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний подверглись кибератаке якобы со стороны российских хакеров, пишет издание Bloomberg.
01:57
Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Полузащитник сборной Германии по футболу Тони Кроос сообщил о своём решении, завершить карьеру в национальной команде.
01:49
СМИ: Футболист сборной Италии Спинаццола получил разрыв ахилла в матче с Бельгией
Защитник сборной Италии по футболу Леонардо Спинаццола получил тяжёлую травму в матче 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Бельгии.
01:45
Глава Удмуртии заявил, что жители Ижевска могут безопасно пользоваться водой
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что жители Ижевска, где произошла утечка хлора на предприятии, могут пользоваться водой без риска для жизни.
01:38
Мартинес прокомментировал поражение Бельгии от Италии в 1/4 финала Евро-2020
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
01:33
Зинченко — о матче с Англией: чтобы пройти дальше, нам нужно провести лучшую игру в своей жизни
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:29
Россия запретила ввоз макарон и других продуктов c Украины
Российское правительство запретило ввоз сахара, макарон, мороженого и ряда других продуктов с Украины.
01:29
Шевченко заявил, что Украина постарается показать свой характер в матче с Англией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:23
Магуайр завил, что Англия будет готова к матчу с Украиной
Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:18
Саутгейт впечатлён тем, как Шевченко изменил сборную Украины
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:17
Количество жертв обрушения дома во Флориде возросло до 22
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами достигло 22.
01:07
Де Брёйне: это чудо, что я сегодня сыграл, жаль, что большего сделать просто не смог
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне
прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
01:02
Макрон: Франция заинтересована в доверительных отношениях ЕС с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж заинтересован в том, чтобы между Россией и Евросоюзом были установлены доверительные отношения.
00:51
Манчини считает, что Италия сыграла безупречно в матче с Бельгией
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
00:45
Куртуа: сборная Италии заслуживала победы
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
00:40
В МЧС заявили, что не будут эвакуировать жителей Ижевска из-за выброса хлора
В Ижевске не зафиксировано превышение предельных допустимых значений концентрации вредных веществ, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.
00:35
Бельгия не может выйти в полуфинал Евро более 40 лет
Сборная Бельгии по футболу не сумела выйти в полуфинал чемпионата Европы.
00:24
Италия обновила два национальных рекорда по итогам матча Евро-2020 с Бельгией
Сборная Италии обновила два национальных рекорда по итогам матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Бельгии.
00:20
Италия установила рекорд Евро по продолжительности серии побед
Сборная Италии установила новый рекорд чемпионатов Европы по футболу по продолжительности победной серии в матчах квалификации и финальной части турнира.
00:20
РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию
Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.
00:07
Инсинье признан лучшим игроком матча Евро-2020 Бельгия — Италия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.
00:03
Никита Анисимов стал новым ректором ВШЭ
На пост ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов.
00:02
В Ижевске создан оперштаб после утечки 800 кг хлора
Власти Ижевска организовали оперативный штаб после утечки 800 кг хлора из-за разгерметизации одной из ёмкостей на складе на станции подъёма воды в городе.
23:57
Италия сыграет с Испанией в 1/2 финала Евро-2020
По итогам матчей 1/4 финала определилась первая пара полуфиналистов чемпионата Европы по футболу.
23:56
Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
23:51
Байден выдвинул кандидатов на ряд различных должностей
Президент США Джо Байден выдвинул семь кандидатов на ряд различных должностей.
23:37
Энрике прокомментировал выход Испании в полуфинал Евро-2020
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
23:27
Лукаку стал рекордсменом сборной Бельгии по голам на Евро и ЧМ
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал рекордсменом национальной команды по голам на чемпионатах мира и Европы.
23:26
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 182 319 261 случай коронавирусной инфекции. За сутки же было выявлено 361 149 заболевших COVID-19.
23:17
СМИ: Стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России
Российский футбольный союз (РФС) составил план решения вопроса будущего Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
23:12
В США заявили о возможном военном сотрудничестве с Душанбе и Ташкентом
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о возможном военном сотрудничестве с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном.
23:05
Петкович считает, что Швейцария заслуживала выход в полуфинал Евро-2020
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от национальной команды Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:59
Путин посмертно наградил убитых в Сочи судебных приставов орденом Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил убитых в июне жителем Сочи судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна орденом Мужества.
22:55
Инсинье и Лукаку забили по голу за три минуты матча 1/4 финала Евро-2020
Сборные Италии и Бельгии забили по одному мячу на последних минутах первого тайма матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
22:49
В МТПП рассказали о мерах поддержки предпринимателей
Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов заявил, что предложения, поступавшие от предпринимательского сообщества, нашли отражение во всех пяти антикризисных пакетах мер господдержки правительства столицы.
22:48
В Пентагоне рассказали о сохранении части ВС США в Афганистане
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что даже после того, как американские войска покинут базу в афганском Баграме, США сохранят возможности для проведения контртеррористических операций в регионе.
22:48
Доку стал самым молодым игроком в стартовом составе сборной Бельгии на матч плей-офф Евро и ЧМ
Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку стал самым молодым игроком в истории национальной команды, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф чемпионатов мира и Европы.
22:37
Трюдо привился от COVID-19
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.
22:36
Барелла впервые забил за Италию на Евро-2020
Сборная Италии повела в счёте матча с командой Бельгии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
22:32
Симон: я бы отдал звание звезды матча Соммеру
Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:32
Сомнолог рассказала о способах борьбы с летней бессонницей
Врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог кандидат медицинских наук Ирина Коробкова рассказала, как бороться с летней бессонницей.