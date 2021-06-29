Экс-глава полиции Детройта: «Проблема Америки не оружие, а криминал»

План Джо Байдена по борьбе с разгулом преступности поверхностен и противоречив, заявил в интервью Fox News бывший начальник полиции Детройта Джеймс Крейг. По его словам, власти одновременно призывают нанимать больше полицейских и создают все условия, чтобы работать было невозможно. А стремление Байдена ограничить оборот оружия больше похоже на попытку разоружить законопослушных граждан перед лицом вооружённых преступников, заявил Крейг.

За комментарием обратимся к Джеймсу Крейгу — бывшему начальнику полиции Детройта, который, по слухам, в следующем году поборется на выборах с ужасным губернатором Мичигана Гретхен Уитмер. Рад видеть вас сегодня! Вначале — как вы в целом отреагируете на то, что изложил на этой неделе Байден, и на мои комментарии по этому поводу?



ДЖЕЙМС КРЕЙГ, бывший начальник полиции Детройта: Ничего нового, скажу вам, Стив. Никакой глубины. Так много людей ради удобства умалчивают о многих проблемах. Я с этим уже сталкивался. Они умалчивают о том, что преступники чувствуют себя ещё вольготнее. Вы говорили о реформе системы освобождения под залог — это объективный провал. Мы говорим о нападениях на мужчин и женщин, которые служат (в полиции. — ИноТВ). Посмотрите, что произошло в Нью-Йорке. Мы говорим об отмене условного иммунитета (защищающего полицейских от исков. — ИноТВ).



Стоит ли удивляться, что в Нью-Йорке 75 процентов сотрудников и сотрудниц уходит на пенсию или увольняется. Тем не менее в этом «грандиозном» плане говорится, что мы будем нанимать больше полицейских и оплачивать их сверхурочную работу. Правда, что ли? А как вы планируете это делать? А потом вы говорите, что это предлагают обе партии. Не знаю, с кем вы разговаривали, но точно не со мной. А я бы сказал, что, во-первых, надо начать поддерживать сотрудников и сотрудниц, работающих на этой непростой работе. А этого не делается! Думаете, просто сказав, что нам надо…



Но вот что действительно интересно. Это противоречие. Итак, чтобы нанять всех этих новых полицейских, ему (Байдену. — ИноТВ) надо уделить особое внимание построению доверия между полицией и населением. Я всецело за построение доверия между полицией и населением, это эффективно. Благодаря созданию таких отношений Детройт и не горел в прошлом году. Но если посмотреть на такие города, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес… не столько Лос-Анджелес… Но в Нью-Йорке они прекратили профилактическую полицейскую работу. Так что…



Знаю. Это сумасшествие.



ДЖЕЙМС КРЕЙГ: Послушайте, Стив, я могу говорить об этом в вашей программе, наверное, целый час. Я так много могу сказать, но я знаю, что моё время ограничено. Но… это абсурдно, это только поверхностно и по большей части…



Именно! Поверхностно! Так и есть.



ДЖЕЙМС КРЕЙГ: Мы не смотрим в корень проблемы. Хотите поговорить о социальных программах? Я только за. Но нельзя лишать полицию финансирования. И я понимаю, что умеренные демократы теперь говорят: «Мы не собираемся лишать финансирования». Но от чего они не отступаются, Стив, так это от отмены условного иммунитета. Знаете, какие последствия будет иметь отмена условного иммунитета? По сути, это будет упразднение полиции, лишение её денег. Вот так всё просто.



Позвольте задать вам вопрос об одном конкретном аспекте этой проблемы, который поразил меня на этой неделе. Это контраст. Байден, рассуждая об огнестрельном оружии, пытаясь свести всё к огнестрельному оружию, говорил конкретно о «штурмовом» оружии, как это часто бывает, о запрете на «штурмовое» оружие и тому подобном. Мне показалось интересным, что на той же неделе Эрик Адамс, вероятный претендент на пост мэра Нью-Йорка, конечно же, демократ, прямо разоблачал такие рассуждения. Он сказал, что дело не в «штурмовом» оружии, настоящая проблема — это короткоствольное оружие, из которого преступники каждый день стреляют по людям. Об этом и следует говорить, а не о «штурмовом» оружии. А что думаете вы?



ДЖЕЙМС КРЕЙГ: У нас в Америке проблема не оружие, а криминал. Вы уже говорили об этом, а я повторю: преступники чувствуют себя вольготнее, реформа системы освобождения под залог — это объективный провал. Преступники не соблюдают закон, они-то найдут способ заполучить огнестрельное оружие. И мы что, хотим сосредоточиться на разоружении законопослушных граждан? Несколько лет назад, при президенте Обаме, я сделал заявление на основании своего многолетнего практического опыта. У меня за плечами 44 года работы! Я заявил, что, по моему мнению, вооружённые законопослушные граждане могут способствовать снижению уровня насильственных преступлений. Я верил в это тогда и верю до сих пор.



Да.



ДЖЕЙМС КРЕЙГ: Дело не в оружии, а в вооружённых преступниках. В их руки огнестрельное оружие попадает незаконным путём. К этому всё в конечном итоге и сводится, Стив.



Именно! Джеймс, я очень рад, что вы смогли уделить нам время сегодня. Вы правы, я бы с радостью слушал вас целый час, но у нас нет часа, так что, может быть, мы с вами побеседуем об этом снова. Потому что этот вопрос настолько важен для повседневной жизни людей. А у вас есть опыт, и мы признательны вам за то, что вы сегодня делитесь им с нами. Большое спасибо, Джеймс Крейг!



ДЖЕЙМС КРЕЙГ: Спасибо, Стив! Я вам признателен.



Дата выхода в эфир 27 июня 2021 года.