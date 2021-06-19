Меркель: ЕС нужно оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было тяжело

21:23
Роналду забил 107-й мяч за Португалию и приблизился к мировому рекорду
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за национальную команду.
21:21
В Самарской области в ДТП погибли три человека
В Кинельском районе Самарской области два легковых автомобиля столкнулись, погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
21:13
Госенс признан лучшим игроком матча Евро-2020 Португалия — Германия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.
21:05
Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 256 103
В Молдавии за сутки выявили 49 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 256 103.
21:02
Венгерские фанаты перед матчем прошли с баннером против преклонения колена
Болельщики сборной Венгрии по футболу перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы с Францией прошли с баннером против преклонения колена в поддержку движения Black Lives Matter.
20:54
Два автогола помогли Германии победить Португалию в матче Евро-2020
Сборная Германии по футболу взяла верх над командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
20:45
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Тульской области
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком в Тульской области.
20:43
Россиянка Рясова завоевала серебро в спринте на ЧЕ по триатлону
Российская триатлонистка Валентина Рясова заняла второе место в спринте на чемпионате Европы в австрийском Кицбюэле.
20:37
Петржела считает, что у сборной России не возникнет особых проблем в матче с Данией
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.
20:35
В Греции за сутки выявили 394 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 394 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
20:29
«Сочи» подписал контракт с хорватским футболистом Барачем
Хорватский защитник Матео Барач перешёл из венского «Рапида» в футбольный клуб «Сочи».
20:21
Заммэра Москвы рассказал о пострадавших при пожаре на складе пиротехники
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о пострадавших при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.
20:17
Роналду впервые в карьере забил в ворота сборной Германии
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду впервые в своей карьере забил в ворота немецкой национальной команды.
20:10
Швайнштайгер назвал Дзюбу самым важным футболистом сборной России
Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением об уровне сборной России перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.
20:08
Температурный рекорд 116-летней давности побит в Петербурге
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 116-летней давности.
19:59
«Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая
Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о переходе из французского «Лиона» нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
19:56
В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения в Крыму
В Минэнерго России сообщили о восстановлении энергоснабжения потребителей в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
19:52
В ЦСКА опровергли слухи о переговорах с португальским тренером Силвой
Директор московского ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксёнов отреагировал на новость о переговорах клуба с бывшим главным тренером английского «Эвертона» португальцем Марку Силвой.
19:44
Роналду повторил рекорд Клозе по голам на Евро и ЧМ
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд немецкого форварда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира и Европы.
19:41
За сутки в Британии зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 10 321 человека.
19:36
Сюткин надеется на выход сборной России в плей-офф Евро-2020
Известный певец Валерий Сюткин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.
19:31
В Москве локализовали пожар на складе пиротехники
В ГУ МЧС России по Москве заявили, что спасатели локализовали возгорание на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.
19:20
СМИ: ЦСКА запланировал встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой
Руководство московского ЦСКА заинтересовано в бывшем главном тренере английского «Эвертона» Марку Силве.
19:20
Медведев предложил выделить 70 млрд рублей на систему борьбы с инфекциями
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил потратить 70 млрд рублей на систему предотвращения биологических угроз.
19:12
Червиченко считает, что Головину тяжело играть в сборной России
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника сборной России по футболу Александра Головина.
19:09
В Госдуме поддержали идею увеличения материнского капитала
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, призвавшей увеличить материнский капитал и расширить его формы.
18:58
Площадь пожара на складе пиротехники в центре Москвы увеличилась
Площадь пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы увеличилась до 500 кв. м.
18:55
Самсонова одолела Азаренко и вышла в финал турнира WTA в Берлине
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над Викторией Азаренко из Белоруссии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
18:55
Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при жёсткой посадке L-410
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410.
18:48
Колосков считает Джикию лучшим футболистом сборной России на Евро-2020
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании.
18:40
К тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию
В МЧС России заявили, что к тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию.
18:38
Футболист сборной Венгрии Кляйнхайслер признан лучшим игроком матча с Францией
Полузащитник сборной Венгрии по футболу Ласло Кляйнхайслер признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата Европы с Францией.
18:27
Посольство России прокомментировало итоги выборов президента в Иране
Посольство России в Тегеране прокомментировало итоги президентских выборов в Иране.
18:25
«Чемпионат»: два футболиста «Зенита-2» пройдут просмотр в «Сочи»
Футболисты петербургского «Зенита-2» Сергей Чибисов и Даниил Шамкин пройдут просмотр в футбольном клубе «Сочи».
18:16
В МЧС уточнили детали пожара на Лужнецкой набережной в Москве
В пресс-службе МЧС России рассказали подробности о пожаре на Лужнецкой набережной в Москве.
18:10
В Петербурге сократят максимальное число зрителей в фан-зоне Евро-2020 до 3 тысяч
С 20 июня в Санкт-Петербурге сократят максимальное количество зрителей в фан-зоне чемпионата Европы по футболу в связи с коронавирусом.
18:09
В Минтруде оценили возможность увольнения за отказ от вакцинации
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что российский Трудовой кодекс не предусматривает возможности увольнения за отказ от вакцинации.
18:05
Кузнецова призвала увеличить размер маткапитала
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, выступая на съезде «Единой России», призвала увеличить размер материнского капитала.
17:56
Франция и Венгрия сыграли вничью в матче Евро-2020
Сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
17:54
ТАСС: в Москве зафиксированы взрывы из-за пожара на складе пиротехники
На Лужнецкой набережной в Москве произошло возгорание на складе пиротехники. Сообщается о множественных взрывах.
17:46
В Петербурге обязали вакцинировать от COVID-19 65% госслужащих до 15 августа
Власти Санкт-Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.
17:46
Украина, Молдавия и Грузия обсудили евроинтеграцию
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегами из Грузии и Молдавии Давидом Залкалиани и Аурелио Чокоем евроинтеграцию в рамках Анталийского дипломатического форума.
17:44
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции, Мазепин — 18-й
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
17:39
В Петербурге вводятся дополнительные ограничения в связи с COVID-19
В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города.
17:38
Адиев заявил, что Дзюба должен выходить в основе сборной России в матче с Данией
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.
17:32
Дипломаты Украины и Турции обсудили сотрудничество в Чёрном море
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых они обсудили сотрудничество между странами в Черноморском регионе.
17:21
В Москве 19 июня стало самым жарким днём с начала лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что суббота, 19 июня, стала самым жарким днём в столице с начала лета.
17:17
Салихова сообщила, что Тедеско был готов продлить контракт со «Спартаком»
Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что бывший главный тренер команды Доменико Тедеско был готов продлить контракт с клубом.
17:15
В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами
В правительстве Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.
17:02
Капитан сборной Венгрии получил тепловой удар в матче Евро-2020 с Францией
Капитан сборной Венгрии по футболу Адам Салаи получил тепловой удар во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Францией.