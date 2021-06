Fox о теории лабораторного происхождения COVID-19: исследования могли финансировать из США

США финансировали исследования по усилению вирусов в Китае, именно поэтому всякий, кто высказывался о возможном лабораторном происхождении COVID-19, становился изгоем в научной среде, сообщает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, некогда общепринятое мнение о том, что коронавирус пришёл с «мокрого рынка», было сфабриковано из корыстных побуждений.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Чуть более 15 месяцев назад группа китайских учёных, работавших на месте вспышки невиданного вируса, пришла к выводу, что новый коронавирус, вероятно, «сбежал» из государственной лаборатории в Ухани. Китайские учёные заявили об этом предельно ясно и выложили информацию в интернет.



Нам это показалось поразительной и важной историей, кстати, вполне правдоподобной. Мы ожидали, что многие СМИ тотчас проявят к ней интерес. Откуда взялся этот вирус? Казалось бы, это стоило выяснить, ведь умирали люди! Но никто не задавал такого вопроса. Вместо этого — молчание, нарушаемое время от времени лишь самодовольными фразочками про расизм в отношении азиатов и про теории заговора.



Так продолжалось больше года. Лишь несколько недель назад всё изменилось: внезапно — по до сих пор непонятным нам причинам — все самодовольные болваны в американских СМИ в один день полностью поменяли свои взгляды. «Конечно, коронавирус просочился из китайской вирусологической лаборатории, а как иначе? Вы что, думаете, он пришёл с «мокрого рынка»? Да ладно!» — таков был новый консенсус.



Последовала лавина доказательств. The Wall Street Journal подтвердил, что первыми пациентами с коронавирусом, по всей видимости, были исследователи, работавшие с вирусами летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Затем BuzzFeed заполучил тысячи электронных писем, из которых явствовало, что (главный инфекционист США. — ИноТВ) Тони Фаучи с самого начала знал, что COVID мог быть получен в Китае в результате опасных экспериментов, которые он помог профинансировать.



Оказывается, версия утечки из лаборатории никогда не была безумной. Она всегда была вероятной. Так почему же нам так долго лгали об этом? Шокирующая новая статья — не где-нибудь, а в журнале Vanity Fair, где обычно только и делают, что льстят знаменитостям — даёт на этот вопрос весьма подробный ответ. Вам стоит прочесть эту статью.



Если коротко, многие учёные-исследователи подсели на доллары из американского бюджета. И если бы американская общественность поняла, насколько халатно они себя повели, поставив мир под угрозу своими причудливыми экспериментами в плохо контролируемых лабораториях в Китае, этот денежный поток мог бы пересохнуть.



Как ёмко выразился бывший член Совета национальной безопасности США Джейми Метцль, «если пандемия началась в связи с утечкой из лаборатории, она могла нанести вирусологии такой же ущерб, какой нанесли ядерной физике Три-Майл-Айленд и Чернобыль». Нельзя такого допустить! Денежные вливания должны продолжаться!



Поэтому они солгали. А потом стали запугивать всех, кто пытался рассказать правду. В том числе – директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда. Учёные стали угрожать Редфилду смертью, после того как он предположил, что вирус мог иметь лабораторное происхождение.



РОБЕРТ РЕДФИЛД, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США: Я придерживаюсь мнения… Я по-прежнему считаю наиболее вероятной этиологией этого патогена в Ухани утечку из лаборатории. Другие в это не верят. Это нормально, наука в конце концов разберётся. Когда в лаборатории работают с респираторными патогенами, нередко случается, что сотрудник лаборатории оказывается инфицирован.



Это не какой-то пользователь Twitter, это бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний! Можно было ожидать, что мир задумается и задаст дополнительные вопросы, например: «Почему вы так считаете? Где доказательства?». Но этого не произошло. Цитирую: «Мне угрожали, меня подвергли остракизму, из-за того что я предложил другую гипотезу… — рассказал Редфилд Vanity Fair. — Я ожидал этого от политиков, но не ожидал от научной среды».



Но, может быть, ему следовало ожидать? Редфилд осмелился пойти против общепринятых взглядов, навязанных мировым научным истеблишментом. Это началось 19 февраля 2020 года. Как раз тогда, когда вирус проникал в нашу страну, пугая нас всех до безумия. В тот момент один из ведущих мировых научных журналов, The Lancet, опубликовал письмо, подписанное 27 учёными. В этом письме было заявлено решительно и навсегда, что коронавирус появился не в уханьской лаборатории и только мракобесы могут считать иначе.



Организовал это письмо, как нам теперь известно, Питер Дасзак. Человек, крайне заинтересованный в том, чтобы притворяться, будто COVID пришёл с «мокрого рынка». Дасзак был причастен к исследованиям по приобретению новых функций (вирусами. — ИноТВ) в Уханьском институте вирусологии.



Из электронных писем видно, что Питер Дасзак тщательно подбирал другие подписи к письму в The Lancet, чтобы его явно дисквалифицирующий конфликт интересов остался тайной. В какой-то момент Дасзак написал другому учёному, Ральфу Бэрику, также работавшему в Китае над получением новых функций, с просьбой не подписывать письмо. И вот почему. Цитирую: «Мы опубликуем его так, чтобы его было не увязать с нашим сотрудничеством. Так мы придадим больше веса независимым голосам». Конец цитаты.



Итак, всё это было афёрой. Однако это сработало. Это же было в The Lancet! Все доверяют The Lancet! Даже сам Тони Фаучи ссылался на письмо Дасзака как на доказательство того, что вирус не был продуктом исследований, которые он финансировал!



Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.