Байден: Китай верит, что через 15 лет превзойдёт Америку

Китайские лидеры верят в то, что КНР через 15 лет превзойдёт США, пишет New York Post, ссылаясь на слова Джо Байдена, сказанные во время его речи на военной базе в Вирджинии. По словам Байдена, Си Цзиньпин считает, что Китай обгонит США к 2035 году, потому что автократии способны быстро принимать решения.

Джо Байден сделал грозное замечание во время своего обращения к американским военным на базе в Вирджинии в минувшую пятницу, пишет New York Post. По словам Байдена, его китайские партнёры верят в то, что по прошествии 15 лет КНР «превзойдёт США».

Президент США отметил, что очень часто встречался и общался с китайским лидером Си Цзиньпином: «он искренне верит в то, что к 2035 году Китай «превзойдёт» США, потому что автократии могут принимать быстрые решения». Как пишет New York Post, Байден не пояснил, что именно он имел в виду под «превзойти США».

«США — уникальная страна. Мы единственная нация в мире, основанная на идее. Никто не может победить нас, кроме нас самих», — приводит издание слова Байдена.

Кроме того, Байден обсудил с военным вывод войск США из Афганистана, пишет New York Post. Президент отметил, что за двадцать последних лет не произошло ни одной атаки с территории Афганистана по американской территории. При этом Байден подчеркнул, что проблема терроризма по-прежнему не решена.