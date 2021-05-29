New York Post Оригинал

Байден: Китай верит, что через 15 лет превзойдёт Америку

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Китайские лидеры верят в то, что КНР через 15 лет превзойдёт США, пишет New York Post, ссылаясь на слова Джо Байдена, сказанные во время его речи на военной базе в Вирджинии. По словам Байдена, Си Цзиньпин считает, что Китай обгонит США к 2035 году, потому что автократии способны быстро принимать решения.
Байден: Китай верит, что через 15 лет превзойдёт Америку
Reuters

Джо Байден сделал грозное замечание во время своего обращения к американским военным на базе в Вирджинии в минувшую пятницу, пишет New York Post. По словам Байдена, его китайские партнёры верят в то, что по прошествии 15 лет КНР «превзойдёт США».

Президент США отметил, что очень часто встречался и общался с китайским лидером Си Цзиньпином: «он искренне верит в то, что к 2035 году Китай «превзойдёт» США, потому что автократии могут принимать быстрые решения». Как пишет New York Post, Байден не пояснил, что именно он имел в виду под «превзойти США».
 
«США — уникальная страна. Мы единственная нация в мире, основанная на идее. Никто не может победить нас, кроме нас самих», — приводит издание слова Байдена.
 
Кроме того, Байден обсудил с военным вывод войск США из Афганистана, пишет New York Post. Президент отметил, что за двадцать последних лет не произошло ни одной атаки с территории Афганистана по американской территории. При этом Байден подчеркнул, что проблема терроризма по-прежнему не решена. 
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источник
New York Post США Северная Америка
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