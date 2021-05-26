Le Parisien: в Страсбурге по делу о терроризме задержаны четверо россиян

Французская контрразведка задержала в Страсбурге четырёх уроженцев России по делу об «организации террористического сообщества», пишет Le Parisien. По данным газеты, как минимум трое задержанных — чеченцы; при этом совершеннолетним является только один из них.

Во французском Страсбурге в среду в рамках расследования уголовного дела о терроризме были задержаны четверо уроженцев России, которых подозревают в подготовке «насильственной акции», сообщает Le Parisien со ссылкой на источник в судебных органах.

По информации издания, россиян задержали на рассвете сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (контрразведывательная служба МВД) по делу об организации преступного террористического сообщества, возбуждённому ранее Национальной антитеррористической прокуратурой страны. Трое подозреваемых были задержаны в черте Страсбурга, а ещё один — в его пригороде.

Как пишет Le Parisien, задержанным от 16 до 18 лет; при этом сообщается, что совершеннолетним является только один из них. Все подозреваемые — выходцы с Северного Кавказа, по меньшей мере трое — чеченцы. По словам источника Le Parisien, у задержанных в ходе обыска были изъяты «электронные носители». Между тем, суть запланированных ими действий и их цель власти не разглашают.

После произошедшего в минувшем октябре зверского убийства школьного учителя Самюэля Пати молодым чеченским беженцем Абдуллахом Анзоровым французские власти «обратили на чеченскую диаспору пристальное внимание» и, в частности, стали ускорять процесс депортации её представителей, подозреваемых в экстремизме, напоминает корреспондент Le Parisien. «Складывается впечатление, что нас преследуют за наше происхождение. <…> На нас всех возлагают коллективную ответственность за гнусный поступок одного человека», — комментировал ситуацию в мае глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

Как отмечается в материале Le Parisien, в конце апреля французские правоохранительные органы арестовали ещё двух выходцев из России и одного гражданина Грузии, которые также «частично принадлежат к чеченской общине», по обвинению в «организации преступного террористического сообщества» и «финансировании терроризма».