El País: Шарий попросил испанское правосудие защитить его от украинских властей и нацистов

В Испании рассматривается дело о преследованиях журналиста Анатолия Шария со стороны украинских неонацистов, а также со стороны властей Украины, добивающихся его экстрадиции на родину, пишет El País. После поступивших в его адрес угроз, а также после инцидентов близ его дома на каталонском побережье, украинский видеоблогер обратился в испанский суд с просьбой о защите.

42-летний украинский журналист, активист и политик Анатолий Шарий просит защиты после угроз убийством и атак на его дом на каталонском побережье, пишет El País.



Его супруга Ольга Бондаренко не хочет, чтобы он в одиночестве прогуливался у моря, особенно в ночное время. Она опасается, что в отсутствие нанятых ими телохранителей его могут похитить или убить.



«Мы хотим жить в спокойствии вместе с нашим ребёнком», — заявила она.



Анатолий Шарий, у которого есть канал на YouTube с 2,4 млн подписчиков, стал мишенью украинских неонацистских группировок, которые публично угрожают ему расправой. Как пишет издание, семья пыталась вести на каталонском побережье неприметную жизнь. Однако украинские «ультрас» нашли их убежище и теперь их преследуют.



Один из испанских судей в настоящий момент ведёт расследование в отношении руководителей крайне правой партии «Нацкорпус», образовавшейся из батальона «Азов» — военизированной организации, которая боролась с донецкими сепаратистами и стала источником вдохновения для сторонников превосходства белой расы во всём мире.



Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий выступает за «физическое уничтожение» последователей политической партии, которую Шарий создал два года назад и которая выступает категорически против политики президента Украины Владимира Зеленского.



В одном из сводных докладов, к которому получило доступ издание El País, каталонская полиция приходит к выводу, что супруги «подвергаются преследованиям за их журналистскую деятельность и за принадлежность» к оппозиционной партии.



Шарий покинул свою страну десять лет назад после проведённых им журналистских расследований коррупционных дел. В Литве он добился предоставления ему и Ольге статуса политических беженцев, что позволило им жить в разных странах Европейского союза.



В итоге они обосновались на берегу Средиземного моря, где и родился их сын. Оба хотят здесь остаться, но опасаются за свою жизнь. Летом прошлого года Шарий обратился за помощью к испанской судебной системе и подал иск против лидеров Национального корпуса, который в отчёте неправительственной организации Republic Institute классифицируется как «группа насилия».



Затем ситуация начала ухудшаться. На Украине неонацисты на улице среди бела дня преследовали и нападали на сторонников Партии Шария. Во время марша, как утверждает издание, в Киеве они вынесли гроб с фотографией журналиста. А в интернете участились угрозы убийством в его адрес. Видеоблогера обвиняли в том, что он является «пророссийским предателем», и требовали его смерти.



Однако худшее произошло, когда проживающий в Испании украинец Александр Золотухин — человек, который в своём профиле в Facebook публикует фотографии Гитлера и антисемитские посты, — заплатил 24 евро, чтобы узнать в земельном кадастре испанский адрес Шария. А далее ультранационалисты начали публиковать этот адрес.



«Вилла Анатолия. Теперь я знаю, где ты живёшь. Мы навестим вас в Испании, жди нас, п****!» — написал один из руководителей Национального корпуса.



В иске, поданном адвокатом Жорди Рока, в связи с этими угрозами прогнозировалось, что для Шария и его семьи ситуация может усугубиться из-за приближающихся муниципальных выборов на Украине, в которых Партия Шария также примет участие. И он не ошибся: началось физическое запугивание.



Ранним утром 14 сентября 2020 года трое мужчин в балаклавах оставили унитаз перед домом журналиста, демонстрируя при этом украинские флаги и гербы. Этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Когда их обнаружил один из охранников, они убежали по направлению к морю, каталонская полиция проанализировала оставленные на унитазе следы, однако это не дало никаких результатов.



Три дня спустя кто-то развесил на фонарных столбах и электроопорах по соседству плакаты с фотографией Шария и надписью: «Соседи, будьте осторожны. Полиция Нидерландов расследует предъявленные Анатолию обвинения в педофилии». Адвокат Рока заверил, что речь идёт о ложном иске, разбирательства по которому полностью прекращены.



Всего через неделю другой «мутный персонаж» Сергей Иванов, занимавший после падения Януковича различные должности в украинском правительстве, сделал селфи перед домом Шария и выложил его в интернет, где он также опубликовал данные о продлении паспорта Ольги, а также имя ребёнка.



По мнению Ольги, есть лишь одно возможное объяснение случившемуся: информацию Иванов получил в украинском консульстве, куда ей пришлось ехать для оформления паспорта ребёнка. Семья Шария осуждает сговор украинского правительства с ультранационалистами, которых используют для силового воздействия.



Хотя дело находится на начальной стадии рассмотрения в суде, каталонская полиция отнеслась к нему серьёзно. Правоохранители проанализировали интервью Иванова с членом Национального корпуса, художником Иваном Семесюком, который рисует картины со свастиками. Семесюк предложил окончательное решение возникшего конфликта: «Шарий однозначно должен быть убит. Нужна спецоперация, чтобы наши орлы прилетели в Испанию и убили его».



Информационные службы каталонской полиции проанализировали профиль Семесюка и без каких-либо сомнений связали его с идеологией превосходства белой расы, а также с Национальным корпусом.



К давлению со стороны неонацистов также добавилось судебное наступление со стороны украинских властей. На Украине возбуждено уголовное дело по обвинению Шария в государственной измене и разжигании межнациональной розни, пишет El País.



Обвинения, по которым журналист может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, основано на содержании серии интервью и видео, размещённых в интернете.



Служба безопасности также пришла к выводу, что в 2014 году на фоне конфликта на востоке страны между пророссийскими сепаратистами и правительством Шарий способствовал «подрывной» деятельности России, публикуя искажённую информацию. Адвокат активиста считает, что это «явный случай политического преследования», конечная цель которого — добиться экстрадиции Шария на Украину, где «с большой вероятностью он будет убит», говорится в письме, направленном судье.



Из Каталонии Анатолий и Ольга Шарий руководят работой своей партии и с беспокойством следят за событиями в своей стране. Они наняли вооружённую охрану, а также попросили судью Эдуардо Морено защитить их.



«Наши жизни в опасности», — заявил изданию Шарий.



Прежде чем принять решение, судья ожидает доклада каталонской полиции, но уже считает журналиста свидетелем, находящимся под защитой. Глава Управления по гражданским и политическим правам при Женералитате Каталонии Адам Майо направил письмо, в котором говорится, что семья Шария соответствует условиям для предоставления им убежища в Испании, сообщает El País.