Журналист Die Welt призвал не сбрасывать со счетов ядерный потенциал Украины

Украинский посол в Германии на днях пригрозил, что его страна задумается над собственным ядерным вооружением, если Европа бросит Киев на произвол судьбы, пишет немецкая газета Die Welt. По мнению главного редактора издания по внешней политике, эта идея не так абсурдна, как может показаться: когда-то Украина обладала ядерным потенциалом, но после распада СССР отдала его России в обмен на обещания Запада о защите.

Угроза украинского посла в Германии Андрея Мельника была недвусмысленной и спровоцировала шумиху на международном уровне, пишет главный редактор немецкой газеты Die Welt по внешней политике Клеменс Вергин. «Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и вносим наш вклад в укрепление Европы, либо у нас остаётся единственный вариант, вооружаться самим», — заявил украинский посол. По его словам, в последнем случае Киев, «возможно, подумает о ядерном статусе».

«Как ещё мы можем гарантировать свою защиту?» — спросил представитель страны, которая сейчас снова опасается нападения России, и для которой ядерная бомба вполне может выглядеть как подходящее средство сдерживания. Значит ли это, что Европе следует настраиваться на то, что наряду с Россией, Францией и Великобританией в этой части земного шара скоро появится ещё одна ядерная держава?

По замечанию автора статьи, высказывания Мельника были не только призывом о помощи и выражением отчаяния на фоне наращивания российского контингента на границе — «они также являются выражением украинской фантомной боли». Потому что в действительности Украина когда-то была значительной ядерной силой в Европе, напоминает журналист. Когда Советский Союз распался, и Украина откололась от него в 1991 году, страна располагала третьим по численности потенциалом ядерных вооружений в мире.

Москва до того времени разместила на украинской территории около 1900 ядерных ракетных боеголовок и несколько тысяч тактических ядерных бомб. Это наследие Советского Союза уплыло из рук Украины, когда она объявила о своей независимости.

В последующие годы США, Великобритания и Россия постарались убедить бывшие советские республики в необходимости передать ядерное оружие России. Для Запада суть была в том, чтобы уменьшить риски в хаотичные времена после распада восточного блока. Переговоры привели к заключению Будапештского меморандума в 1994 году, в соответствии с которым Украина, а также Белоруссия и Казахстан обязались передать свои ядерные арсеналы России в обмен на американские и британские гарантии безопасности и обещание Москвы сохранять территориальную целостность Украины.

События 2014 года показали, что меморандум не стоил бумаги, на которой был написан, подчёркивает Die Welt. Москва не сдержала своего обещания о сохранности украинских границ, а США и Великобритания не увидели за собой никаких юридически оформленных обязательств перед Киевом.

В итоге Украине пришлось отдать существенный фактор власти, ядерное оружие, обменяв его на ни к чему не обязывающее политическое заявление. Неудивительно, что некоторые украинцы теперь снова хотят быть ядерной державой, чтобы защититься от российского вмешательства, отмечает Клеменс Вергин.

Согласно резолюции к Будапештскому меморандуму, украинский парламент в любом случае сохранил за собой право выйти из договора о нераспространении ядерных вооружений в случае, если ключевые интересы безопасности страны окажутся под угрозой. На фоне «российской оккупации украинской территории и устойчивой опасности войны» это было бы справедливо, полагает автор статьи.

Советские бомбы Киев назад уже не получит, поэтому правительство должно заняться собственной ядерной программой, чтобы снова подняться до уровня ядерной державы. «Это не кажется невозможным — в конце концов, у Украины много опыта в мирной ядерной технике», — пишет немецкая газета. В стране есть 15 ядерных реакторов, при помощи которых покрывается около половины её потребности в электроэнергии. Как сказал ещё в 2018 году бывший представитель Украины в НАТО, у страны есть мощности для того, чтобы создать своё собственное ядерное оружие.

Как отмечается в статье, до сих пор нет никаких данных, говорящих о том, что Киев уже запустил ядерную программу. По состоянию на текущий момент, до этого Украине предстоит преодолеть долгий и трудный путь. Это связано, среди прочего, со структурой мирной ядерной промышленности на Украине, которая затрудняет преобразование для военных нужд.

Проблема, в первую очередь, заключается в том, что украинская промышленность не обеспечивает полный топливный цикл внутри страны. У Украины есть месторождения урана, которые могут поставлять сырьё для создания бомбы. В 2019 году там было добыто около 800 тонн урана. Однако его переработка, обогащение и преобразование в топливные стержни осуществляется преимущественно в России. Таким образом, Украине нужно развивать собственную промышленность в этой сфере, как это сделал, к примеру, Иран, чтобы получить уран того вида, который будет пригоден для создания ядерного оружия.

Создать ядерную бомбу на основе плутония тоже было бы нелегко, продолжает Die Welt. У Украины есть только ядерные реакторы на обычной, лёгкой воде, перестраивать которые под производство годного для оружия плутония было бы крайне затратно. Кроме того, Украине понадобились бы установки для переработки плутония и получения топливных стержней.

Даже если стране удастся пройти по одному из этих путей до создания подходящего для ядерного оружия материала, Украине всё ещё будут необходимы надёжные проекты боеголовок для создания работающих ядерных бомб. Впрочем, не исключено, что знания о том, как всё это сделать, сохранились на Украине как наследие советских времён, подчёркивает автор статьи.

По словам экспертов, Украина ещё может обладать достаточным техническим и научным потенциалом для запуска программы ядерных вооружений, однако у неё нет испытательных полигонов, что затруднит разработку ядерного оружия. Кроме того, для этого необходимы существенные инвестиции, а это оттянуло бы на себя вложения в традиционные виды вооружений, крайне необходимые Украине в Донбассе.

Поэтому путь к атомной бомбе для Украины будет долгим. К тому же подобный проект едва ли удастся сохранить в тайне от международного сообщества или России, а это делает его уязвимым для вмешательства извне. Поэтому эксперты уверяют, что любые дискуссии по поводу запуска программы ядерных вооружений на Украине — крайне плохая идея.

С точки зрения журналиста Die Welt, высказывания украинского посла на этом фоне следует понимать как попытку давления на Запад, чтобы на этот раз он сделал больше для отражения российской угрозы.