NTD: Иран и Южная Корея планируют восстановить двусторонние отношения

Иран и Южная Корея объявили о твёрдом желании восстановить и расширить двусторонние отношения, которые пострадали из-за санкций со стороны США. Тегеран недавно освободил южнокорейское судно и его капитана, которые оставались под арестом с января, а Сеул в ответ пообещал, что попытается разморозить иранские активы в южнокорейских банках, передаёт NTD.
Иран и Южная Корея объявили, что надеются на восстановление двусторонних отношений. Ранее в результате санкций со стороны США значительно сократился иранский экспорт в Южную Корею, а в южнокорейских банках были заморожены активы Тегерана.
ЧОН СЕ ГЮН, премьер-министр Республики Корея: Я хотел бы сказать, что моя поездка в Иран — это знак твёрдого желания Южной Кореи расширить двусторонние отношения в будущем.
Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн прибыл в Тегеран. Он отметил, что обе страны быстро наладят кооперацию, как только будет восстановлен Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Тегеран начал нарушать условия договора после того, как из него вышли США.
Встреча прошла через несколько дней после того, как Иран освободил южнокорейское судно и его капитана, которые оставались под арестом с января. При этом Сеул обещает, что попытается разморозить активы Тегерана.
ЭСХАК ДЖАХАНГИРИ, первый вице-президент Ирана: Южнокорейские банки заморозили финансовые активы Ирана в то время, когда иранский народ остро нуждается в этих ресурсах из-за коронавируса и его экономических последствий и последствий для здоровья.
В январе в Ормузском проливе у берегов Омана Иран захватил южнокорейский танкер, что стало причиной дипломатического скандала. Тегеран потребовал, чтобы Южная Корея освободила семь миллиардов долларов, замороженных в южнокорейских банках в рамках санкций США.
Стоит отметить, что Дональд Трамп вывел США из договора по ядерной программе, поскольку считал соглашение провальным. По его мнению, оно не могло сдержать ядерную программу Тегерана. Как считал экс-президент США, этого можно было добиться только ужесточением санкций.
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