Главред: эксперт объяснил, как Украине стать основным союзником США вне НАТО
Украина может обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы он попросил конгресс рассмотреть вопрос о предоставлении государству статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО, считает военный эксперт Александр Мусиенко. Как пишет «Главред», эксперт считает, что конгресс одобрит такое решение, однако инициатива должна оставаться за Байденом.
«Возможно, стоит попросить президента США, чтобы он обратился в конгресс с предложением, чтобы предоставить Украине статус основного партнёра вне НАТО? Эта процедура занимает месяц. Для этого не нужно проводить форум НАТО, собрания НАТО, конгресс НАТО, который должен проходить в этом году в Брюсселе. Конгресс поддержит, вопрос в том, чтобы президент внёс, это его инициатива», — утверждает Мусиенко.
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