Хуже Гондураса: украинский врач объяснил, кто виноват в низких темпах вакцинации

Как по темпам, так и по количеству прививок Украина находится в конце списка вакцинированных стран и уступает даже Гондурасу и Албании, заявил кандидат медицинских наук, бывший заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Как пишет «Главред», по его словам, какими бы ни были причины и оправдания действующей власти, правительства или президента — налицо факт того, что Украина проигрывает.
Украина находится в конце списка вакцинированных стран как по темпам, так и по количеству прививок. Как пишет «Главред», об этом заявил кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016—2019 годах Александр Линчевский.
По его словам, год назад все страны были в абсолютно одинаковых условиях. Ни для кого не было вакцин — они только начали разрабатываться. Тогда все страны мира стартовали с одинаковыми условиями, но сейчас, к примеру, Великобритания делает 800 тыс. прививок в сутки, а Израиль почти весь вакцинирован.
«Если говорить о наших ближайших соседях — Польша, Словакия, Албания и даже Гондурас вакцинируется активнее Украины. Значит правительство, парламент, президент — но, в основном правительство — сделали что-то хуже, сделали что-то не так, как это сделало правительство Гондураса, или Албании, или Польши, или тем более Израиля, Франции и Великобритании. Вот и всё объяснение», — сказал Линчевский.
Он добавил, что, какими бы ни были причины и оправдания действующей власти, правительства или президента — налицо факт того, что Украина проигрывает.
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