Hill: американские организации призвали Байдена отказаться от безрассудных нападок на Путина и сосредоточиться на конструктивном диалоге
27 организаций призвали президента Байдена прекратить безрассудную риторику против президента России Владимира Путина и вместо этого провести конструктивные двусторонние переговоры. Как пишет The Hill, подписанты заявления призвали американского президента выполнить своё февральское обещание снова сделать дипломатию «средоточием нашей внешней политики».
«Как национальные организации, ратующие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними обоюдными выпадами лидеров двух стран, на арсеналы которых приходится более 90 процентов ядерных боеголовок в мире. Как американцы мы призываем администрацию Байдена перестать участвовать в столь безрассудных риторических нападках и вместо этого энергично продолжить переговоры с правительством России по ядерному оружию», — написали организации в своём заявлении.
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