France 2: побочная жертва пандемии — деловые костюмы больше никому не нужны

Пандемия коронавируса и связанный с ней массовый переход сотрудников предприятий на удалённую работу привели к резкому снижению спроса на деловые костюмы во Франции, передаёт France 2. Как отмечает телеканал, некоторые офисные работники, сменившие пиджаки на футболки и спортивные брюки, не собираются возвращаться к официальному стилю и после возвращения в офис. Для индустрии производства и продажи классических предметов гардероба эта тенденция стала серьёзным ударом, сообщается в репортаже.

До кризиса рабочие совещания выглядели так: пиджак, рубашка, галстук. А сегодня так: спортивные брюки, носки и даже шорты ― с приходом удалённой работы костюмы вернулись на вешалки. Этот руководитель в сфере пиара не носит их с тех пор, как стал работать из дома.

ПИАР-МЕНЕДЖЕР: Вот последний костюм, который я надевал в марте прошлого года с этим галстуком и с этой рубашкой.

Теперь он носит футболку, укороченные брюки и кроссовки и не исключает, что продолжит так одеваться и после возвращения в офис.

ПИАР-МЕНЕДЖЕР: Мне пришлось бы изменить свой дресс-код, и возможно, я стал бы носить только пиджак с брюками в менее официальном стиле.

В этом магазине падение спроса на костюмы бросается в глаза. В 5:20 вечера здесь полная тишина ― ни единого клиента. Торговый оборот снизился на 40%. Хуже того ― постоянные покупатели даже не приходят забирать свои заказы.

КРИСТОФ ШАБАНЬЕ, генеральный директор компании Diasfra—Le Costard: Все костюмы, которые вы здесь видите, были куплены‚ клиенты за них заплатили‚ но не стали их забирать‚ поскольку их торжественные мероприятия были отменены.

Здесь представлены модели стоимостью от 250 до 400 евро‚ произведённые в Польше или Тунисе. Обстоит ли дело лучше с высококлассными костюмами французского производства? Этот парижский бутик открыл свои двери пять месяцев назад. Костюмы индивидуального пошива стоимостью от 900 до 1200 евро адаптируют к новому спросу.

КОНСУЛЬТАНТ В МАГАЗИНЕ: Если вы хотите надеть чиносы или что-то ещё, возможно более классические хлопковые брюки, бежевые, как ты что на вас сейчас, эта ткань подойдёт гораздо лучше.

ПОКУПАТЕЛЬ: Когда вам некуда ходить в костюме, кроме как сюда, очевидно, вас начнут интересовать пиджаки, которые будут несколько отличаться от брюк.

Марка, появившаяся в период между двумя карантинами, держит удар, благодаря инвестиционному фонду, созданному для поддержки французских технологий производства. Глава предприятия запустил дело в разгар кризиса, чтобы обеспечить работой последнюю во Франции фабрику по пошиву костюмов, существующую в Лиможе уже 50 лет.

ПЬЕР-АНТУАН КОНСТАНТИНИДЕС, директор компании France Manufacture: Мы готовим каждую деталь пиджака — в данном случае, а затем собираем изделие вон там.

Возобновившая работу в марте после ликвидации фабрика работает на крайне низких оборотах.

ПЬЕР-АНТУАН КОНСТАНТИНИДЕС: Крупные заказчички в ноябре аннулировали свои заказы на весну и лето . Из-за ковидного кризиса у них на складах скопились товары.

Здесь больше не шьют костюмов agnès b. Нужно шить костюмы в стиле Шанель. Катрин, у которой 40 лет опыта работы на швейном производстве, боится, что технология будет утрачена.

КАТРИН РЕЙМОНД, сотрудница фабрики France Manufacture: Это просто-напросто пугает.

КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE 2: Что именно вас пугает?

КАТРИН РЕЙМОНД, сотрудница фабрики France Manufacture: Видеть эту фабрику, на которой работало 200 человек, а теперь остаклось 17. Вы представляете? Будет жаль позволить всё это потерять.

Итак, неужели костюм мёртв и похоронен?

По мнению специалиста в области моды, до этого ещё не дошло.

АДРИАН ВЕРЕН, менеджен по развитию рынка мужской одежды компании Inmouv Carlin: Через несколько лет, когда мы снова сможем выходить в свет, одеваться, посещать торжественные мероприятия, возможно, мы увидим новый рост популярности знаменитого костюма-тройки.

Это повод признать справедливость старинной поговорки: «Мода всегда возращается».

Дата выхода в эфир: 19 марта 2021 года.