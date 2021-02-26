Daily Wire: Байден хвастался, что был арестован за незаконное проникновение в Капитолий

В то время как сторонников Трампа, вторгнувшихся в Капитолий 6 января 2021 года, ловят как террористов, интернет-пользователи могут посмотреть старый видеоролик, на котором Джо Байден хвастается, что сам в молодости незаконно проник в зал сената и был арестован. Как отмечает Daily Wire, эта история вполне может оказаться ложью, однако она явно свидетельствует о лицемерии нынешнего президента США.

Кстати, это не единственная сфера, в которой демократы делают точно то же, в чём обвиняют республиканцев. Недавно всплыл фрагмент из старого «Вечернего шоу с Дэвидом Леттерманом», где Джо Байден много-много лет назад, когда ещё был в состоянии говорить по-английски связно, будучи гостем программы, описывал… Я вас не разыгрываю! Он описывал, как его арестовали за то, что он вломился в Капитолий. Как это называется? Бунт?* Я не знаю… Но Джо Байден утверждает, что его арестовывали за то же, за что 6 января арестовали чудика с рогами и раскрашенным лицом.



ДЭВИД ЛЕТТЕРМАН, телеведущий: Каково это было — войти в великий зал сената в возрасте 29 лет?



ДЖО БАЙДЕН, сенатор, будущий президент США: Знаете, я вошёл, когда мне был 21 год. И меня арестовали. Была суббота, я приехал навестить друзей в Джорджтаунском университете. И я пришёл в субботу утром, потому что сенат меня очаровывал. Было субботнее заседание. Я подошёл, в те времена ещё не было охраны, которая бы останавливала на каждом шагу. Они только что разошлись после заседания, я прошёл в обратном направлении и вдруг оказался в зале. Я был поражён. Я подошёл, сел на председательское место. И тут меня хватают за плечо и говорят: «Вы арестованы».



Какая классическая байденовская байка! Правда ли это? Наверное, нет. Как и большинство историй Джо Байдена. Он, наверное, самый известный врун в американской политике. Из-за этого ему пришлось снять свою кандидатуру на пост президента в 1988 году.



Но эта история, хоть и является, вероятно, ложью, неудобна для Джо Байдена. Потому что он, по собственному утверждению, совершил то, что нам теперь подают как самый ужасный бунт в истории США, самое большое бедствие нашей страны. Джо Байден говорит: «Да, я сделал это в 21 год. И меня за это тоже арестовали. Хе-хе. Но теперь я улыбчивый старикан Джо, теперь я сенатор, хе-хе».



Знаете, (конгрессмен США. — ИноТВ) Александрия Окасио-Кортес не единственный представитель своей партии, выражающий несогласие по вопросу детей-мигрантов и обвиняющий Джо Байдена в полнейшем лицемерии…



Дата выхода в эфир 24 февраля 2021 года.



* «Бунт» (insurrection) — излюбленный термин американских СМИ, когда речь идёт о штурме Капитолия 6 января 2021 года (прим. ИноТВ).