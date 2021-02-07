Обозреватель Figaro: в мире после пандемии глобализацию ждёт судьба коммунизма
«Время радужных глобалистов проходит», — констатирует обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. Конечно, пандемия COVID-19 оказалась благом для транснациональных розничных сетей и фармацевтических гигантов. Кроме того, сторонники глобализации были рады тому, что международные форумы, возглавляемые Всемирной организацией здравоохранения, работают над унификацией ответных мер в области здравоохранения, а приверженцы теорий заговора пришли к выводу, что вирус был искусственно создан глобальной элитой с целью «призвать к порядку пугливые народы под пристальным взглядом Большого брата». Тем не менее после пандемии мир вряд ли вернётся к почитанию универсального миропорядка, считает автор: «COVID вызвал в умах реакцию, сделал их в целом реакционными».
Как напоминает журналист, в минувшую субботу Эммануэль Макрон решил закрыть границы Франции для прибывающих из неевропейских стран, а для путешествий внутри Шенгенской зоны теперь нужны результаты теста на коронавирус. Раньше президентский прогрессизм запрещал ему копировать Марин Ле Пен, и эта «идеологическая капитуляция» ознаменовала собой первое поражение тех, кто не хотел и слышать ни о границах, ни о национальном суверенитете, замечает автор.
По его убеждению, это поражение заставляет предвидеть и другие неудачи в будущем. Подобно тому, как в 1986 году чернобыльская ядерная катастрофа показала необходимость поиска правды и прозрачности (гласности), что в итоге поспособствовало падению Советского Союза, COVID-19 побуждает понёсший потери народ отворачиваться от «элит» и «модернистской пропаганды», уверен Риуфоль.
«Глобализацию ждёт та же участь, что и коммунизм», — прогнозирует автор, отмечая общее для двух идеологий догматическое мышление, отвергающее непокорных. Тех, кто не поддерживает идей об «открытом обществе» и создаваемом им Вавилоне, называют популистами, сторонниками теорий заговора или расистами. Безапелляционные заявления сегодняшних политиков Риуфоль сравнивает со сталинским мышлением и политикой Маргарет Тэтчер в 1980-х годах. «Вот уже 50 лет, как та же олигархия, воспитанная в презрении к простым людям, уверяет, что никакого плана Б нет. Настал час проверить истинность этого утверждения», — замечает журналист.
Мир после пандемии уже не будет миром «кочевничества и отрыва от корней», полагает Риуфоль. Утопия планеты как «большой деревни» во главе с наднациональной аристократией вынуждена сократиться до более «человеческих пропорций», отмечает автор. Европейский союз, построенный на «презрении к народам и культе иммиграции», продемонстрировал свою неповоротливость в вопросах вакцинации против COVID-19, поставки препаратов для которой он до сих пор не может обеспечить. При этом национальные государства, такие как Великобритания, Израиль или Россия, преуспевают в защите своих граждан, подчёркивает журналист. Что касается «гуманизма», которым так кичатся глобалисты, он также показал свою несостоятельность: «санитарная истерика» сторонников унифицированного подхода к борьбе с пандемией, призванная спасать жизни, на деле разлучает умирающих в больницах с их семьями, а тех, кто пытается предотвращать болезнь подручными средствами, нарекает «шарлатанами».
Ковид стал свидетельством надвигающегося конца мира, более полувека отравленного идеологической слепотой и преследованием инакомыслия, считает Риуфоль. Отныне французское правительство не только вынуждено признать полезность границ, но и не может больше игнорировать опасность, представляемую политическим исламом, отмечает журналист. Тем не менее, несмотря на попытки принять закон об «укреплении уважения к республиканским принципам», тот факт, что правительство боится обвинений в исламофобии и не желает остановить иммиграцию в страну, только усугубит «сепаратизм», с которым власти якобы хотят бороться, предупреждает обозреватель.
«Раздвинув горизонты, правители потеряли Францию из виду», — сетует Риуфоль. Эпидемия сделала очевидным упадок промышленности в стране, неспособной производить собственные лекарства, и разрушение её исследовательских мощностей, утверждает журналист. При этом, как напоминает автор, британскую лабораторию AstraZeneca возглавляет Паскаль Сорио, а американскую Moderna — Стефан Бансель: французы, которым пришлось эмигрировать, чтобы продолжить карьеру. Одновременно с этим французская биотехнологическая компания Valneva ускользнула от внимания собственного правительства, когда разрабатывала свою вакцину, замеченную британскими властями. Теперь вакцину этой компании получит Великобритания, профинансировавшая производство. «Без комментариев», — заключает обозреватель.
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