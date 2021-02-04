CNN: США продлили СНВ-III — но будут привлекать Россию к ответу за «враждебные действия»

США продлили договор об ограничении стратегических ядерных вооружений СНВ-III с Россией, что поспособствует росту безопасности в мире, пишет CNN со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена. Тем не менее госсекретарь отметил, что, хотя США и сотрудничают с Россией в области контроля над вооружениями, Вашингтон по-прежнему очень чётко оценивает вызовы, исходящие со стороны Москвы.

США продлили важнейший договор о контроле над ядерными вооружениями с Россией на пять лет, пишет CNN со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

«Продление договора СНВ-III способствует росту безопасности США, их союзников и партнёров, а также всего мира. Неограниченное соревнование в ядерной сфере — это потенциальная угроза для всех нас», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Срок действия этого договора — последнего оставшегося соглашения, регулирующего два крупнейших ядерных арсенала в мире, — должен был истечь 5 февраля. В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие СНВ-III на пять лет.

По словам Блинкена, продление СНВ-III даёт возможность сохранить поддающиеся проверке ограничения на российские межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на борту подводных лодок, а также тяжёлые бомбардировщики до 5 февраля 2026 года. При этом, как выразился госсекретарь, «режим верификации позволяет США контролировать соблюдение Россией договора и способствует более глубокому пониманию ядерной политики России, в том числе посредством обмена данными и инспекций на местах, которые позволяют американским специалистам вести наблюдение за российскими ядерными силами и объектами».

«Мы также будем работать в сфере контроля над вооружениями, чтобы уменьшить опасность со стороны растущего современного ядерного арсенала Китая, — добавил Блинкен. — США стремятся к эффективному контролю над вооружениями, что повысит стабильность, прозрачность и предсказуемость при снижении риска начала дорогостоящей и опасной гонки вооружений».

Тем не менее дипломат отметил, что, несмотря на то что США ведут с Россией диалог там, где это идёт на пользу интересам Америки, а также двигаются к более широкому формату переговоров в целях снижения вероятности возникновения кризисов, Вашингтон «по-прежнему чётко оценивает вызовы, которые Россия бросает миру и Соединённым Штатам».

«Даже тогда, когда мы работаем с Россией в целях продвижения интересов США, мы в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнёрами будем продолжать стремиться привлечь Россию к ответу за враждебные действия», — подчеркнул Блинкен.