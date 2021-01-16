Das Erste: «вздохнёт с облегчением» — ХДС выбрал нового председателя

На съезде Христианско-демократической партии Германии, который впервые проходил в цифровом формате, во втором туре выборов на должность председателя победу одержал премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет, передаёт Das Erste. Как отмечает корреспондент, вопрос выдвижения в кандидаты на должность канцлера новый лидер ХДС пока не затронул. В ближайшее время Лашету предстоит трудная задача — «объединить и сплотить вокруг себя партию» перед грядущими парламентскими выборами.

Тина Хассель из Берлина. Что значит этот результат для ХДС?

ТИНА ХАССЕЛЬ, корреспондент: Руководство партии, скорее всего, сейчас вздохнёт так же, как и Армин Лашет, по лицу которого явно было видно облегчение после оглашения результатов выборов. После избрания он заявил, что осознает свою ответственность и теперь сделает всё для того, чтобы ХДС успешно выступил на выборах в земельные парламенты, а затем блок ХДС/ХСС представил кандидата на пост канцлера. По вопросу выдвижения его самого на должность канцлера сегодня он пока ничего не сказал.

Уступивший ему Фридрих Мерц высказался очень кратко, поздравил его и пожелал ХДС больших успехов. Однако он не стал уточнять, останется ли вообще в команде после своего второго горького поражения. В отличие от третьего кандидата Рёттгена, который сразу же подчеркнул, что он на борту, и теперь они вместе (ХДС на выборах в бундестаг. — ИноТВ) победят на выборах.

Огромное возмущение в команде Мерца вызвало то, что Йенс Шпан (министр здравоохранения, который баллотировался на должность вице-председателя в паре с Лашетом. — ИноТВ) не задал вопрос во время сессии вопросов и ответов, а лишь ещё раз поддержал Лашета. По-видимому, юридически это оспорить нельзя, мы это исследовали, но это воспринимается как лень. И даже от членов руководства партии мы можем услышать, что, хотя команда Мерца могла бы попросить дать ей слово, или сделать что-то подобное, но «рекламный блок» Шпана стал уколом в сердце участников съезда. Неизвестно, повредило ли бы это Лашету, но Йенс Шпан этим в любом случае оказал ему медвежью услугу.

И теперь главная задача нового председателя — быстро объединить и сплотить вокруг себя партию, что, вероятно, теперь будет ещё труднее.



Дата выхода в эфир 16 января 2021 года.