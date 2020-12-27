«Великая культурная депрессия»: New York Times об одном из последствий пандемии
Даже по меркам небожителей классической музыки скрипачка Дженнифер Ко попадает под категорию звезды. Благодаря своей блистательной технике она сделала карьеру, о которой мечтает любой выпускник Джульярдской школы: работа с ведущими оркестрами, новые записи и выступления на самых престижных сценах мира, пишет The New York Times.
Однако теперь, спустя девять месяцев пандемии, которая поставила жирный крест на большинстве публичных собраний и нанесла колоссальный удар по сценическому искусству, Ко играет на инструменте в своей гостиной и получает талоны на питание.
Нелегко пришлось всей экономике: работу потеряли миллионы людей, десятки тысяч предприятий закрыты. Но даже на этом фоне урон, нанесённый сценическим видам искусства и смежным отраслям, не поддаётся описанию.
По состоянию на сентябрь общий уровень безработицы поднялся в среднем до 8,5%. Однако среди актёров этот показатель составил 52%, среди танцоров — 55%, а среди музыкантов — 27%. Для сравнения, уровень безработицы за тот же период среди официантов достиг 27%, среди поваров — 19%, а среди розничных продавцов — 13%.
Во многих районах театры, клубы, концертные залы и фестивали оказались закрыты раньше всех прочих мест, и они же, вероятно, откроют свои двери одними из последних.
«Боюсь, что мы теряем не только работу, но и карьеру», — посетовал президент организации музыкантов Local 802 в Нью-Йорке Адам Краутхамер. По его словам, 95% членов организации не имеют регулярной работы из-за закрытий. «Это породит великую культурную депрессию», — добавил он.
Между тем, новый одобренный конгрессом пакет помощи в размере $15 млрд, который должен был пойти на нужды сферы культуры, повис в воздухе после того, как Трамп раскритиковал этот законопроект. При этом даже в случае успеха этой инициативы массовая безработица в ближайшее время никуда не денется, а сами меры федеральной помощи будут действовать лишь до середины марта.
В сознании обывателя мастера публичного выступления — это знаменитости национального или мирового масштаба, однако перед большинством из них никогда не расстилали ковровую дорожку. Почти все деятели искусства в глаза не видели чеков из Голливуда с круглыми суммами. Чаще всего они работают по сезонам, на выходных или на ежедневной основе на различных шоу.
Медианная годовая зарплата штатных музыкантов и певцов составляет $42 800 (ок. 3,15 млн рублей. — ИноТВ), актёров — $40 500, танцоров и хореографов — $36 500. Многие деятели культуры работают на других работах — зачастую в ресторанах, в сфере розничной торговли или в гостиничном бизнесе — в секторах, где с работой также туго.
«Мы говорим о работе за целый год, которая только что пропала», — отметила Терри Баррелл, у которой только что сорвались гастроли. Теперь она сидит дома с мужем в Атланте, получает страховку по безработице и надеется, что ей не придётся потрошить собственный пенсионный план 401 (k).
Но потери несут не только люди, которые непосредственно выступают на сцене. В более широком смысле искусство и культура, куда относится и Голливуд, представляет собой экономическую отрасль объёмом в $878 млрд. По официальным данным, этот сектор насчитывает 5,1 млн рабочих мест с заработной платой. Эти места занимают агенты, визажисты, парикмахеры, портные, подсобный и технический персонал, звукорежиссёры, операторы, администраторы, дизайнеры, писатели и режиссёры. Список можно продолжать.
Более высокооплачиваемые теле- и киноактёры имеют больший запас прочности, но и они тоже пережили разочарования и столкнулись с упущенными возможностям. Джек Катмор-Скотт и его жена Меган Рат только что получили роли в пилотной серии сериала «Присяжные» на CBS, однако съёмкам помешала пандемия.
Многие сценические исполнители обратились к интернету с тем, чтобы продолжать заниматься искусством в онлайне. Однако хотя технологии и помогают некоторым творческим личностям продемонстрировать миру свою работу, это совсем не значит, что они извлекают из этого материальную выгоду.
В этих обстоятельствах скрипачка Ко потратила своё время на проект Alone Together, собирая заказы на композиции, а затем исполняя их в Instagram. Проект оказался удачным, однако, по словам Ко, совсем не прибыльным.
«Мне повезло», — утверждает она. В отличие от многих её друзей и коллег ей удалось сохранить медицинскую страховку благодаря преподавательской работе. Кроме того, она получила отсрочку по ипотеке. Между тем, многие её знакомые то и дело покидают свои дома, а также теряют медстраховку и доходы к существованию.
«По этой сфере просто катком прошлись, — подытожила Ко. — В будущее я смотрю с тревогой».
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