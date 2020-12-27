«Великая культурная депрессия»: New York Times об одном из последствий пандемии

Хотя пандемия коронавируса прошлась катком по всем сферам экономики, особенно сильно от неё пострадали деятели культуры, которые порой практически полностью теряют средства к существованию, пишет The New York Times. Как отмечает газета, ситуация выглядит не слишком радужно даже для тех актёров и исполнителей, которые располагают финансовой подушкой безопасности, поскольку коронавирус лишает их определённых карьерных перспектив.

Даже по меркам небожителей классической музыки скрипачка Дженнифер Ко попадает под категорию звезды. Благодаря своей блистательной технике она сделала карьеру, о которой мечтает любой выпускник Джульярдской школы: работа с ведущими оркестрами, новые записи и выступления на самых престижных сценах мира, пишет The New York Times.

Однако теперь, спустя девять месяцев пандемии, которая поставила жирный крест на большинстве публичных собраний и нанесла колоссальный удар по сценическому искусству, Ко играет на инструменте в своей гостиной и получает талоны на питание.

Нелегко пришлось всей экономике: работу потеряли миллионы людей, десятки тысяч предприятий закрыты. Но даже на этом фоне урон, нанесённый сценическим видам искусства и смежным отраслям, не поддаётся описанию.

По состоянию на сентябрь общий уровень безработицы поднялся в среднем до 8,5%. Однако среди актёров этот показатель составил 52%, среди танцоров — 55%, а среди музыкантов — 27%. Для сравнения, уровень безработицы за тот же период среди официантов достиг 27%, среди поваров — 19%, а среди розничных продавцов — 13%.

Во многих районах театры, клубы, концертные залы и фестивали оказались закрыты раньше всех прочих мест, и они же, вероятно, откроют свои двери одними из последних.

«Боюсь, что мы теряем не только работу, но и карьеру», — посетовал президент организации музыкантов Local 802 в Нью-Йорке Адам Краутхамер. По его словам, 95% членов организации не имеют регулярной работы из-за закрытий. «Это породит великую культурную депрессию», — добавил он.

Между тем, новый одобренный конгрессом пакет помощи в размере $15 млрд, который должен был пойти на нужды сферы культуры, повис в воздухе после того, как Трамп раскритиковал этот законопроект. При этом даже в случае успеха этой инициативы массовая безработица в ближайшее время никуда не денется, а сами меры федеральной помощи будут действовать лишь до середины марта.

В сознании обывателя мастера публичного выступления — это знаменитости национального или мирового масштаба, однако перед большинством из них никогда не расстилали ковровую дорожку. Почти все деятели искусства в глаза не видели чеков из Голливуда с круглыми суммами. Чаще всего они работают по сезонам, на выходных или на ежедневной основе на различных шоу.

Медианная годовая зарплата штатных музыкантов и певцов составляет $42 800 (ок. 3,15 млн рублей. — ИноТВ), актёров — $40 500, танцоров и хореографов — $36 500. Многие деятели культуры работают на других работах — зачастую в ресторанах, в сфере розничной торговли или в гостиничном бизнесе — в секторах, где с работой также туго.

«Мы говорим о работе за целый год, которая только что пропала», — отметила Терри Баррелл, у которой только что сорвались гастроли. Теперь она сидит дома с мужем в Атланте, получает страховку по безработице и надеется, что ей не придётся потрошить собственный пенсионный план 401 (k).

Но потери несут не только люди, которые непосредственно выступают на сцене. В более широком смысле искусство и культура, куда относится и Голливуд, представляет собой экономическую отрасль объёмом в $878 млрд. По официальным данным, этот сектор насчитывает 5,1 млн рабочих мест с заработной платой. Эти места занимают агенты, визажисты, парикмахеры, портные, подсобный и технический персонал, звукорежиссёры, операторы, администраторы, дизайнеры, писатели и режиссёры. Список можно продолжать.

Более высокооплачиваемые теле- и киноактёры имеют больший запас прочности, но и они тоже пережили разочарования и столкнулись с упущенными возможностям. Джек Катмор-Скотт и его жена Меган Рат только что получили роли в пилотной серии сериала «Присяжные» на CBS, однако съёмкам помешала пандемия.

Многие сценические исполнители обратились к интернету с тем, чтобы продолжать заниматься искусством в онлайне. Однако хотя технологии и помогают некоторым творческим личностям продемонстрировать миру свою работу, это совсем не значит, что они извлекают из этого материальную выгоду.

В этих обстоятельствах скрипачка Ко потратила своё время на проект Alone Together, собирая заказы на композиции, а затем исполняя их в Instagram. Проект оказался удачным, однако, по словам Ко, совсем не прибыльным.

«Мне повезло», — утверждает она. В отличие от многих её друзей и коллег ей удалось сохранить медицинскую страховку благодаря преподавательской работе. Кроме того, она получила отсрочку по ипотеке. Между тем, многие её знакомые то и дело покидают свои дома, а также теряют медстраховку и доходы к существованию.

«По этой сфере просто катком прошлись, — подытожила Ко. — В будущее я смотрю с тревогой».