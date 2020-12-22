France 24: Болсонару продолжает недооценивать коронавирус, несмотря на рекордное число заражений

В минувшую субботу в Бразилии было зафиксировано 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом за всё время пандемии, сообщает France 24. Между тем, президент страны Жаир Болсонару говорит о том, что пандемия подходит к концу и выражает сомнения в необходимости массовой вакцинации.
Всё как обычно: в минувшее воскресенье пляжи Рио-де-Жанейро Копакабана и Ипанема были заполнены отдыхающими — в Южном полушарии начинается лето. Всё это происходит в стране, занимающей второе место в мире по смертности от коронавируса.
ПРОХОЖИЙ: Я не беспокоюсь. Активный отдых — это лучшее, что есть в Рио-де-Жанейро.
В минувшую субботу в Бразилии было зафиксировано 50 тысяч случаев заражений коронавирусом. С начала пандемии в стране умерло 186 тысяч человек. На прошлой неделе правительство запустило кампанию для привлечения внимания общества к вакцинации. Однако у президента страны, не раз называвшего коронавирус «небольшим гриппом», другое мнение.
ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Пандемия подходит к концу, об этом говорят цифры. Сейчас мы видим небольшой подъём, но спешка в получении вакцины не оправдана, поскольку это вмешательство в жизнь людей.
Болсонару заявил, что вакцинация будет бесплатной и необязательной, подчеркнув, что сам прививаться не будет. Эти заявления прозвучали на фоне того, что Верховный суд Бразилии позволил региональным властям делать вакцинацию обязательной.
Болсонару раскритиковал фармацевтическую компанию Pfizer за требования отказа от ответственности в случае наступления побочных эффектов от вакцины. В насмешку, он заявил, что вакцина Pfizer может превратить людей в крокодилов или сверхчеловека. Между тем Pfizer, а также AstraZeneca, Janssen и Sinovac ожидают одобрения своих вакцин бразильскими регуляторными органами. Правительство надеется запустить массовую вакцинацию в феврале.
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