Guardian: думали, это пародия — итальянцев возмутила телепередача для женщин о том, как превратить шопинг в соблазнительное шоу

В Италии на общественном телеканале показали руководство по «сексуальному шопингу» для женщин: как ходить на каблуках с тележкой, соблазнительно тянуться за товарами и «не вульгарно» поднимать упавшую коробку. Стереотипный подход настолько шокировал зрителей, которые сначала приняли эпизод за пародию, что руководство канала сняло шоу с эфира, пишет The Guardian.

Урок для женщин по «сексуальному шопингу» на общественном телевидении вызвал возмущение общественности в Италии, сообщает The Guardian.

Как рассказывает издание, в программе Detto Fatto на государственном телеканале Rai 2 балерина и преподаватель танцев на пилоне Эмили Анджеллило делилась с девушками советами, как выглядеть эротично во время похода в супермаркет. Одетая в кожаные мини-шорты и туфли на высоком каблуке, в начале программы она исполнила танец, а потом рассказала, как носить шпильки. Затем танцовщица продемонстрировала, как можно носить высокие каблуки в тех местах, куда обычно их не надевают — например, в магазин. Анджеллило показала, как соблазнительно идти по рядам с тележкой и тянуться за пакетом чипсов на верхней полке, игриво поднимая ножку. В конце программы она научила молодых женщин, как поднять случайно упавшую на пол упаковку «не вульгарным» способом.

C’È ANCHE IL SEGUITO: SE DOVESSE CADERVI QUALCOSA pic.twitter.com/NudVVIc5le — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

В статье отмечается, что возмущение из-за этого эпизода подогрел тот факт, что его показали накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Многих зрителей настолько шокировало увиденное, что сначала они приняли это руководство за пародию.

Министры потребовали выяснить, почему этот эпизод показали на общественном телевидении. «Сколько можно говорить о женщинах в неправильном, стереотипном ключе: всегда идеальные, на шпильках, сексуальные, русалки или ведьмы!» — негодует в Twitter министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова.

На фоне скандала телеканал снял с эфира программу Detto Fatto, а его руководитель Фабрицио Салини приказал провести расследование этого случая. По его словам, эпизод с Эмили Анджеллило «не соответствует духу общественного канала и редакционной политике Rai 2». Со своей стороны ведущая шоу Бьянка Гуаччеро извинилась за «поверхностность» последнего выпуска, пишет The Guardian.