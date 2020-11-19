BI: уныние и «бункерный настрой» — игре в гольф на День благодарения Трамп предпочёл Белый дом
Президент Дональд Трамп отказался от ежегодного проведения Дня благодарения в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Business Insider. По словам людей в окружении американского лидера, в Белом доме царит «бункерный настрой».
Как обращает внимание издание, после своего пока ещё официально не признанного поражения на прошедших выборах Трамп вёл себя достаточно тихо и на публике особо не появлялся. Впрочем, в Twitter был, как всегда, активен.
На следующей неделе глава Белого дома должен был отправиться в Мар-а-Лаго. Однако поздно вечером во вторник 17 ноября пресс-секретарь первой леди Меланьи Трамп Стефани Гришэм объявила, что семья президента решила никуда не ехать и остаться в Белом доме на праздники.
Business Insider напоминает, что президент упорно отказывается признавать победу демократа Джо Байдена и настаивает, что выборы прошли нечестно. Сразу несколько источников сообщали, что президент уединился в Овальном кабинете и неотрывно смотрит новости. В распорядке дня главы Белого дома на среду 18 ноября значилось: «никаких публичных мероприятий» — 11-й день после выборов, когда президент ни с кем не встречается.
Как рассказали помощники Трампа The New York Times, президент сейчас «часто пребывает в унынии». В комментарии CNN сотрудник Белого дома описал атмосферу, царящую в официальной резиденции американского лидера, как «бункерный настрой».
Между тем, избирательный штаб Трампа подал несколько исков, оспаривающих результаты голосования в ряде штатов. Пока удалось выиграть лишь одно дело, в Пенсильвании, однако, по словам адвоката президента, на победе Байдена это никак не отразится.
Один из помощников президента заявил The Washington Post: Трамп уверен, что его сторонники и избиратели хотят, чтобы он «продолжал бороться». «Он сильнее завяз на своём посту, чем это было вначале. Думает, что это его база для выборов 2024 года и что половина страны — сражающиеся за него воины, что ему нужно продолжать бороться», — поделился аноним.
Business Insider отмечает, что обычно на День благодарения президент уезжает с семьёй в Мар-а-Лаго, где нередко играет в гольф. Однако в прошлом году на праздник Трамп тайно отправился в Афганистан, чтобы навестить американские войска, хотя в официальном графике лидера значилось, что он должен быть в своей флоридской резиденции. В те же выходные Трамп обвинил либералов в попытках переименовать День благодарения, правда, в подробности вдаваться не стал.
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