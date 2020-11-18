Le Monde: споры Парижа и Берлина о самолёте будущего могут дорого обойтись Европе

Проект Парижа и Берлина по разработке вооружений нового поколения может обернуться провалом из-за неспособности двух стран достичь компромисса , констатируют на страницах Le Monde эксперты Клаудия Майор и Кристиан Мёллинг. Как отмечают авторы, эта программа, возможно, является последним шансом на создание настоящей европейской оборонной промышленности. А значит, фиаско в этом направлении ударит по европейскому сотрудничеству в целом и принесёт победу врагам и конкурентам Европы, предупреждают специалисты.

Франко-германское сотрудничество в сфере вооружений в шаге от провала, констатируют на страницах Le Monde эксперты немецких исследовательских центров Клаудия Майор и Кристиан Мёллинг. Как отмечают авторы, это тем более удивительно, учитывая, что министры обороны Франции и Германии регулярно хвалят своё взаимодействие в этой области. Тем не менее, споры о деталях не дают двигаться дальше, поясняют специалисты.

Как напоминают эксперты, в 2017 году Берлин и Париж с энтузиазмом запустили восемь проектов: от танка до системы воздушного боя будущего (SCAF), однако проблемы начали множиться с самого начала, в основном, по причине отсутствия взаимного доверия. Это привело к одержимости обоих партнеров тем, чтобы не допустить получения другой стороной преимуществ, связанных с экономикой или использованием новых технологий, разработанных в этом проекте.

По словам авторов, страны должны не только договориться о том, кто будет производить ту или иную деталь истребителя или танка, но и том, кто будет отвечать за разработку тех или иных технологий и обладать правами интеллектуальной собственности на знания, которые в последствии могут быть использованы для производства других продуктов.

Конфликт разгорается, в частности, вокруг крупнейшего проекта — SCAF, целью которого является разработка системы воздушного боя нового поколения с использованием самых передовых инновационных технологических разработок – что увеличивает потенциал противостояния между партнерами.

Кроме того, существуют национальные различия, замечают специалисты: в то время как во Франции проектом руководит генеральная дирекция по вооружениям, в Германии министерствам экономики, обороны и ведомству канцлера приходится координировать свои действия с парламентом и частным сектором промышленности, что довольно сложно.

Решающая роль бундестага особенно раздражает Париж, утверждают специалисты. Так, Франция не может воспользоваться средствами, выделенными Германией для SCAF, без доказательств того, что проект продвигается вперед. Бундестаг принял решение разрешить выплату этих средств по частям после выполнения условий, определенных депутатами. Во Франции эта процедура часто воспринимается как отсутствие доверия и признак стремления Берлина к контролю над французским партнером.

Кроме того, хотя проект и желателен для Берлина, оборона не является него приоритетом. Совсем иначе обстоит дело в Елисейском дворце, для которого Европа, оборона и геополитика являются приоритетными направлениями, поясняют авторы статьи.

Несмотря на свою осведомлённость о существующих различиях, Париж и Берлин сознательно решили сотрудничать, поскольку были нацелены на более крупный проект: «будущее политической Европы», замечают специалисты. на их взгляд, в 2017 году Париж и Берлин стремились «послать мощный сигнал» как Европе, так и США и Великобритании, продемонстрировав, что суверенитет Европейского союза возможен. Таким образом, если этот «флагманский проект» провалится, наибольший ущерб будет политическим, а не экономическим, уверены специалисты.

Для президента Франции неудача была бы «сокрушительным фиаско европейского пути», который он отстаивал с момента своего избрания. Его политические противники могли бы попытаться изобразить провал проекта как символ провала его европейских идей и поражение перед Германией. Что касается Берлина, провал поставил бы под сомнение его европейские амбиции. Не говоря уже о том, что обе страны лишились бы центральной системы вооружений для своих армий.

По мнению авторов статьи, SCAF, возможно, представляет собой последний шанс продвинуться к созданию по-настоящему европейского оборонного сектора, а также необходимое условие для противостояния конкуренции со стороны Азии и снижения зависимости от Вашингтона.

Однако поскольку сотрудничество в сфере вооружений требует постоянной поддержки со стороны правительств, Париж и Берлин будут искать других партнеров, а значит, кризис в промышленном сотрудничестве может стать кризисом европейской интеграции, делают вывод эксперты.

Как подчёркивают Майор и Мёллинг, в прошлом Париж и Берлин успешно продвигали европейское сотрудничество, благодаря достижению компромиссов, приемлемых для других европейцев, а не общему мировоззрению. Сегодня именно отсутствие готовности к компромиссу может привести к тому, что Европа упустит возможность, от которой пострадают Берлин, Париж и Европейский союз в целом, а победителями станут враги и конкуренты Европы, предостерегают эксперты.