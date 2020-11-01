Политолог: предстоящие выборы станут «испытанием» для американской демократии

Из-за усугубляющегося раскола в американском обществе и токсичной риторики Дональда Трампа американские граждане всё меньше доверяют своей избирательной системе — и всё сильнее верят в то, что на предстоящих выборах президента будут масштабные фальсификации, предупреждает на страницах The Hill доцент политологии Гриннелского колледжа Дуглас Хесс. По мнению политолога, чтобы американская демократия смогла пережить то «испытание», которым для неё наверняка станет голосование на следующей неделе, гражданам США придётся проявить гражданскую ответственность, но при этом дать отпор необоснованной панике.

Реакция американской публики на результаты президентских выборов, которые состоятся в США уже на следующей неделе, станут «серьёзным испытанием» для демократической системы страны, особенно если имя победителя будет объявлено с задержкой или же будет меняться по мере подсчёта голосов, пишет в своей статье для The Hill доцент политологии американского Гриннелского колледжа Дуглас Хесс. Как подчёркивает Хесс, свежие опросы общественного мнения, организованные колледжем, показывают, что уровень доверия американцев к выборам 2020 года за последнее время значительно снизился: тогда как в октябре 2019-го и в марте 2020-го уверенность в том, что итоги обработки бюллетеней отразят волю избирателей, выражали 69% респондентов, к концу августа эта доля упала на 7 процентных пунктов, а из 10 опрошенных почти 4 заявили, что с бюллетенями, высланными в рамках голосования по почте, скорее всего будут организовываться фальсификации.

По мнению автора, усугубляющийся раскол в обществе, попытки американских властей усложнить для избирателей доступ к урнам, а также постоянные попытки президента страны Дональда Трампа посеять раздор и раздуть панику — все вместе создали реальную угрозу того, что граждане страны откажутся признавать результаты выборов. Подозрения со стороны народа не только осложнят жизнь следующему президенту США, но и отрицательным образом повлияют на легитимность будущих выборов, уверен Хесс.

Опрос Гриннелского колледжа показал то, что недоверие к выборам в некоторых социальных группах распространено сильнее, чем в других, подчёркивает автор. Так, например, среди темнокожих респондентов уверенность в том, что голоса будут подсчитаны честно, выразили 42%, тогда как среди остальных — 64%; вместе с тем, к предположениям о том, что голосование по почте станет слабым местом для различных фальсификаций, темнокожие отнеслись гораздо более скептически — среди них с этим согласились только 31%, а среди белых респондентов консервативных взглядов — уже 52%, пишет политолог. Молодые избиратели, а также те из них, что не уверен, что примет участие в выборах, также значительно сильнее опасаются фальсификаций и меньше доверяют результатам, отмечает он.

По мысли Хесса, отсутствие уверенности в том, что голоса будут подсчитаны правильно, отражают недоверие граждан к политике страны в плане выборов, а их страхи по поводу заочного голосования показывают, что они не доверяют и другим избирателям — то есть, опасаются участия соотечественников в фальсификациях. Настороженное отношение темнокожих американцев к надёжности подсчёта голосов скорее всего обусловлено тем, что на протяжении истории страны их долгое время старательно пытались не допускать к выборам. Ну а убеждённость консерваторов в том, что на предстоящем голосовании нужно ждать фальсификаций, уже связана с заявлениями президента Трампа, который неоднократно утверждал, что его соперники будут прибегать к мошенничеству, пользуясь системой голосования по почте и привлекая в качестве массовки людей, не являющихся гражданами США, рассуждает автор.

Разумеется, после выборов настроения в обществе скорее всего изменятся, поскольку сторонники победившего кандидата вновь уверуют в избирательную систему, а их противники эту веру потеряют, предполагает политолог. Тем не менее, любые серьёзные сомнения граждан по поводу легитимности выборов ослабляют и их веру в демократическую систему, углубляя существующий в американском обществе раскол, а в такой обстановке любые серьёзные публичные скандалы урегулировать будет значительно сложнее, предупреждает автор.

Тем американским гражданам, которые беспокоятся по поводу американской демократии и веры народа в неё, можно и нужно в ближайшие дни предпринять ряд шагов, советует Хесс. Самое важное — это добиться того, чтобы подсчитан был каждый бюллетень, а для этого нужно будет и сообщать о нарушениях, и одновременно выявлять и опровергать ложную информацию о фальсификациях, подчёркивает он.

Чтобы убедиться в том, что их голос будет учтён, представители широкой общественности могут, во-первых, призвать своих близких и друзей в социальных сетях запланировать участие в выборах, а также стать волонтёрами и принять участие в процессе «исправления» бюллетеней — то есть, помочь другим избирателям исправить ошибки в своих бюллетенях, отсылаемых по почте, дабы их голос был учтён. В-третьих, если у избирателей возникают сложности с голосованием или выявлением нарушений, они могут обратиться в специальную горячую линию по защите выборов. Наконец, в-четвёртых, граждане могут помочь опровергнуть ложные слухи о массовых фальсификациях, убедив неуверенных в надёжности электоральных органов соотечественников — либо лично, либо через открытое письмо в местной прессе — в том, что вероятность таких рисков ничтожна, перечисляет Хесс.

Многочисленные исследования показывают, что фальсификации с участием избирателей — крайне редкое для США явление, а к тому же для того, чтобы повлиять на результат, придётся обеспечить миллионы фальшивых бюллетеней, вброс которых скрыть от проверяющих органов будет просто нереально, поясняет автор. Кроме того, плюсы от применения фальсификаций для любой из сторон будут крайне скромными, а риски — огромными, и рисковать тюремным сроком ради того, чтобы вбросить несколько фальшивых бюллетеней, никто просто не станет, пишет политолог.

«Дабы восстановить доверие к выборам, гражданам в ближайшие годы придётся провести большой труд вместе с законодательными собраниями штатов и конгрессом США. Но пока лучший способ уберечь демократию — это помочь чиновникам избиркомов и избирателям там и тогда, где вы это можете сделать, а также создать у публики иммунитет к необоснованным страхам по поводу фальсификаций», — подытоживает Хесс.