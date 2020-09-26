ERR: Эстония поможет Америке защитными масками

03:00
В Перу продлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Перу приняло решение о продлении чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом до 31 октября.
03:00
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 150 456
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 1 362 и достигло 150 456.
03:00
Трамп заявил, что определился с кандидатом в Верховный суд США
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой на пост судьи в Верховном суде США.
03:00
Выполнен первый после возобновления авиарейс из Москвы в Бишкек
Первый регулярный авиарейс между Москвой и Бишкеком с момента возобновления авиасообщения был выполнен 25 сентября.
03:00
В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26
Правительство Харьковской области объявило субботу, 26 сентября, днём траура по погибшим при крушении самолёта Ан-26.
03:00
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 4 689 613
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 31 911 и достигло 4 689 613.
03:00
Японский премьер готов к встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий
Новый премье-министр Японии Ёсихидо Суга готов провести встречу с лидером КНДР КИм Чен Ыном без предварительный условий.
03:00
Участок «синей» ветки московского метро закрыт до 6 октября
Участок Арбатско-Покровской ветки московского метро будет закрыт до 6 октября, движение на некоторых участка города будет ограничено.
03:00
На Украине возбуждено уголовное дело после крушения Ан-26
По факту крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области было возбуждено уголовное дело, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
03:00
От гриппа привились более 400 тысяч жителей Саратовской области
Более 400 тыс. жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа, заявил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
03:00
Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 25
Число погибших в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области возросло до 25, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
03:00
Власти рассказали о сообщении от пилота Ан-26 об отказе двигателя
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер рассказал, что, по имеющимся данным, пилот разбившегося Ан-26 сообщал об отказе левого двигателя самолёта.
03:00
Ротенберг рассказал о том, как стал исполняющим обязанности главного тренера СКА
Вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг рассказал, почему занял пост исполняющего обязанности главного тренера команды в матче КХЛ с «Ак Барсом».
03:00
Во Франции число случаев коронавируса превысило 513 тысяч
Во Франции за сутки выявили 15 797 случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев инфицирования COVID-19 в республике превысило 513 тыс.
03:00
Российский боец UFC Тухугов отдаст сопернику 40% гонорара за перевес в 1,6 кг
Российский боец UFC Зубайра Тухугов не уложился в вес в преддверии боя с канадцем Хакимом Даводу.
03:00
СМИ сообщили вероятную причину крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
Вероятной причиной крушения самолёта Ан-26 под Харьковом стал отказ двигателя. Об этом сообщает издание depo.ua со ссылкой на данные источника в украинском Минобороны.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 7 млн
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 7 млн.
03:00
«Ротору» засчитано техническое поражение в матче Кубка России с «Динамо Ставрополем»
Волгоградскому «Ротору» засчитано техническое поражение в матче группового этапа Кубка России по футболу с «Динамо Ставрополем».
03:00
СКА под руководством Романа Ротенберга уступил «Ак Барсу» в серии буллитов в КХЛ
Петербургский СКА под руководством исполняющего обязанности главного тренера Романа Ротенберга в серии пенальти уступил «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.
03:00
Упавший под Харьковом Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полёт
Самолёт Ан-26, потерпевший крушение около Харькова, выполнял учебно-тренировочный полёт. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
03:00
Этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе состоится без зрителей
Этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе пройдёт без зрителей.
03:00
«Херсонес Таврический» попал в список лучших достопримечательностей по версии TripAdvisor
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» попал в список лучших достопримечательностей по версии международного сервиса TripAdvisor.
03:00
Иммунолог прокомментировала ситуацию с COVID-19
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала ситуацию с COVID-19.
03:00
СМИ: «Наполи» хочет получить от «Спартака» за Хюсая не менее €10 млн
По информации итальянских СМИ, «Наполи» рассчитывает получить от «Спартака» за правого защитника сборной Албании Эльсеида Хюсая не менее €10 млн.
03:00
Синоптик рассказал о погоде в регионах России в начале октября
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в регионах России в начале октября.
03:00
Антон Чиж рассказал, как работает над книгами
Писатель Антон Чиж рассказал, как работает над книгами.
03:00
В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала проект изменений в закон о МРОТ.
03:00
В Томской области входящих в группу риска граждан первыми привьют от коронавируса
Жители Томской области, которые входят в группу риска по COVID-19, пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции в этом году.
03:00
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались ещё 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в городе с начала пандемии зафиксировано 5146 летальных случаев COVID-19, передаёт столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
03:00
Полумарафон в Томске пройдёт в онлайн-формате
Организаторы международного марафона в Томске не смогли получить разрешение на его проведение, поэтому полумарафон пройдёт в онлайн-формате.
03:00
В Нижегородской области построят литейно-механический завод
Литейно-механический завод планируется построить в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
03:00
В Подмосковье рассказали об отопительном сезоне
Отопление включено в более чем 40% многоквартирных домов Подмосковья и 55% социальных объектов.
03:00
В «Формуле-1» в преддверии Гран-при России семь положительных тестов на коронавирус
Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила о результатах тестирования на коронавирус среди гонщиков, сотрудников команд и персонала «Формулы-1» за период с 18 по 24 сентября.
03:00
Суд в Ереване арестовал лидера оппозиции Гагика Царукяна
В Ереване суд арестовал главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
03:00
Волков встретится с Харрисом на UFC 254
Российский боец Александр Волков встретится с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC 254.
03:00
В Ленобласти захоронили останки 442 погибших в боях за Ленинград
На воинском мемориале «Новая Малукса» около Мгинского городского поселения захоронили останки 442 погибших в боях за Ленинград.
03:00
Венсан Кассель сравнил индустрию кино во Франции и США
Актёр Венсан Кассель сравнил индустрию кино во Франции и США.
03:00
Макгрегор сообщил, что встретится с Пакьяо в ближайшем бою
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, с кем встретится в ближайшем бою.
03:00
СМИ сообщили о задержании пяти человек по факту нападения в Париже
Ещё пять человек задержаны по факту нападения на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщил BMFTV.
03:00
Кафельников высказался о возможном переходе Глушакова в «Химки»
Бывшая первая ракетка мира и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников высказался о возможном приходе в «Химки» экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.
03:00
Кафельников о «Спартаке»: ни о чём серьёзном пока говорить не приходится
Экс первая ракетка мира и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников высказался об игре команды в нынешнем сезоне.
03:00
Зеленский приедет в Харьковскую область в связи с крушением самолёта
Украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Харьковскую область, где вечером 25 сентября потерпел крушение самолёт Ан-26 с курсантами на борту.
03:00
Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стэмкос пропустит четвёртый матч финала Кубка Стэнли
Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».
03:00
Число случаев коронавируса в Турции превысило 311 тысяч
В Турции за сутки выявили 1665 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Переговоры между Манджукичем и «Локомотивом» находятся под угрозой срыва из-за курса евро
Переговоры между ФК «Локомотив» и хорватским нападающим Марио Манджукичем находятся под угрозой срыва.
03:00
«Авангард» победил «Куньлунь» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
При крушении самолёта под Харьковом погибли 20 человек
На борту потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26 находились 23 человека, 20 из них погибли, двое тяжело ранены. Об этом сообщили в украинском Министерстве внутренних дел.
03:00
Мадуро заявил о намерении создать свою систему вооружений в Венесуэле
Власти Венесуэлы намерены создать собственную систему вооружений, продолжая сотрудничество с Россией, Китаем, Кубой и Ираном, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
03:00
Чемпионат мира по самбо — 2020 пройдёт в Сербии
Чемпионат мира по самбо 2020 года пройдёт в сербском Нови-Саде.
03:00
На Украине подтвердили крушение Ан-26 под Харьковом
Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 вблизи Харькова. Самолёт разбился при заходе на посадку, есть погибшие и пострадавшие.