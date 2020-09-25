France 24: в Париже арестован подозреваемый в резне у бывшей редакции Charlie Hebdo

Парижская полиция сообщает об аресте одного из подозреваемых в нападении на прохожих у здания бывшей штаб-квартиры сатирического журнала Charlie Hebdo, передаёт France 24. Телеканал отмечает, что всего подозреваемых двое. По данным France 24, преступники с холодным оружием ранили четырёх человек.

Одного подозреваемого поймали. Известно ли нам что-либо об этом подозреваемом? И правда ли, что ещё один подозреваемый остаётся на свободе?



КРИС МУР, корреспондент France 24: Что касается подробностей, которые сообщает полиция, нам сказали, что подозреваемых двое. Префектура… Парижская полиция сообщает, что главный… Полицейские говорят, что один из подозреваемых арестован. По нашим источникам, это было на площади Бастилии, всего в паре сотен метров от места нападения.



Что касается происходящего там, последние полчаса полиция была занята расчисткой окружающих улиц и бульваров. Это стало легче, когда начался очень сильный дождь. Кордон безопасности был установлен в паре сотен метров от улицы Николя Аппера, где, как вы и говорите, ранее располагалась штаб-квартира сатирического журнала Charlie Hebdo. Там, конечно же, уже нет этой штаб-квартиры, потому что после того нападения выжившие сотрудники и авторы переехали. Многие из них с тех самых пор живут и работают под защитой полиции.



Есть ли какая-то новая информация о состоянии пострадавших? Мы знаем, что было нападение на четырёх человек. Это точно было нападение с мачете? Вы можете подтвердить?



КРИС МУР: Так говорят местные СМИ. Что же касается того, что мы слышали от парижской полиции и премьер-министра Жана Кастекса, они описывают это как нападение с клинковым оружием или как нападение с ножом.



Что же касается пострадавших, как вы сказали, по нашим данным, ранено четыре человека. И мы слышали от Жана Кастекса, премьер-министра Франции, который сейчас на кризисном совещании в Министерстве внутренних дел, что двое из них, предположительно, в тяжёлом или критическом состоянии.



Дата выхода в эфир 25 сентября 2020 года.