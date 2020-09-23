Уругвайский журналист призвал не верить западным байкам о российской вакцине

Ко многим негативным вещам, которые говорят о России и о её вакцине в новостях, нужно относиться весьма скептически, уверен уругвайский журналист Себастьян Бельтрам. Его пригласили посетить лаборатории, производящие российскую вакцину против COVID-19, и он рассказал изданию El País всю информацию из первых рук, которая оказалась куда более позитивной, чем он ожидал.

Уругвайский журналист Себастьян Бельтрам посетил Россию, где его пригласили в лабораторию, производящую российскую вакцину против COVID-19. Как рассказал он изданию El País, информация из первых рук оказалась куда более позитивной, чем он ожидал.

«Ко многим негативным вещам, которые говорят нам о России и о её вакцине в новостях, нужно относиться весьма скептически. Здесь мы узнали о том, что происходит. И мы даже не подозревали, сколько всего мы просто не знали из наших новостей», — говорит Бельтрам.

Он также отметил, что завод, производящий вакцину здесь, в России, будет производить оксфордскую вакцину, потому что у них есть соглашение, поэтому те журналисты, которые сообщали о том, что русские якобы украли разработки Оксфорда, говорят неправду.

Бельтрам также поделился впечатлениями от лаборатории. По его словам, он ожидал увидеть милитаризованное место с впечатляющим уровнем безопасности, однако всё было не так. Центр имени Гамалеи оказался городком со множеством лабораторий и исследовательских институтов. Они разработали вакцины против Эболы и БЦЖ много лет назад, а также вакцины против SARS. И именно эти их наработки легли в основу новой вакцины против COVID-19, благодаря чему они смогли так быстро продвинуться вперёд.

Относительно надёжности и безопасности российской вакцины уругвайский журналист не стал давать комментариев, поскольку, по его словам, «он не учёный, а его задача в том, чтобы показать то, что мы видим».

«Мы многое видели, у нас был доступ. Нигде нам не сказали выключать камеру. Мы можем показать то, что хотим. Мы беседуем с учёными, которые объясняют нам эту тему, говорят нам, что, несмотря на то что ещё предстоит провести испытания, вакцина эффективна. Она настолько надёжна, что они уже вакцинируют гражданское население, подвергающееся риску», — поделился журналист.

Он также рассказал, как протекает жизнь в посткарантинной Москве. Бельтрам говорит, что по улице можно гулять без маски, как в Уругвае, однако в замкнутых помещениях рекомендуется носить маски. Кроме того, благодаря отсутствию туристов, теперь можно посетить те места, где раньше было не протолкнуться.

«При соблюдении соответствующих мер предосторожности путешествие в эти края ещё приятнее, чем до пандемии. Пандемия находится под контролем. Хотя они прошли через время полной изоляции, теперь они контролируют ситуацию. Это произошло потому, что они предприняли много мер на раннем этапе, и сегодняшняя реальность почти обычная», — рассказал Себастьян Бельтрам.