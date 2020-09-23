WP: бронежилеты вместо масок — для Пентагона оборонка оказалась важнее здоровья американцев

Средства, которые конгресс США выделил Пентагону для увеличения запасов медицинского оборудования, были перенаправлены военно-промышленному комплексу. Эти деньги, изначально предназначенные для борьбы с эпидемией, пошли на производство деталей реактивных двигателей, бронежилетов и парадной формы, сообщает The Washington Post.

Большая часть средства в размере $1 млрд, которые конгресс выделил Пентагону в марте для наращивания запасов медицинского оборудования в США, была перенаправлена подрядчикам оборонной промышленности. Эти деньги среди прочего пошли на производство деталей реактивных двигателей, бронежилетов и парадной формы, пишет The Washington Post.

По словам издания, изначально поддерживаемая налогоплательщиками инициатива была призвана бороться с новым коронавирусом, унёсшим жизни около 200 тыс. американцев. Но вместо этого она использовалась для устранения предполагаемых давних пробелов в военных поставках.

«Закон о заботе» (The Cares Act), принятый американским парламентом в этом году, предоставил Пентагону финансирование для «предотвращения, подготовки и реагирования на коронавирус». Но несколько недель спустя министерство обороны начало менять порядок присуждения денег, серьёзно отклонившись от намерений конгресса.

Выплаты производились, несмотря на предупреждение представителей здравоохранения США о сохраняющейся серьёзной недостаче финансирования ответных мер на пандемию. На днях на слушаниях в сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что штаты «отчаянно нуждаются» в $6 млрд для распространения вакцин среди американцев в начале следующего года. Многие больницы в стране по-прежнему испытывают острую нехватку масок N95. И это именно те проблемы, на решение которых изначально предназначались деньги, поясняет издание.

Контролируемый демократами комитет палаты представителей по ассигнованиям ясно дал понять, что решение министерства обороны направить средства на ВПК идут вразрез с «Законом о заботе», который должен был стимулировать производство средств индивидуальной защиты. В ответ представители Пентагона заявили, что никогда не скрывали от парламентариев своих намерений.

Кроме того, по их словам, на приоритеты ведомства в значительной степени повлияло отраслевое исследование, проведенное в 2018 году. В нём указывается на несколько сотен недостатков в цепочке поставок, которые могут помешать американской армии конкурировать с Китаем.

Этот $1 млрд — лишь толика чрезвычайных расходов в размере $3 триллионов, которые Конгресс одобрил ранее в этом году для борьбы с пандемией. Но это случай показывает, как поток денежных средств «иногда» перенаправлялся фирмам, которым изначально помощь не предназначалась. Он также служит иллюстрацией тому, насколько сложно чиновникам отслеживать, как расходуются деньги, и — в случае конгресса — вмешиваться при внесении изменений.

Администрация Трампа практически не препятствовала оборонным компаниям получить доступ к нескольким фондам финансовой помощи одновременно. При этом власти не требуют, чтобы фирмы воздерживались от увольнений сотрудников в качестве условия для получения выплат, обращает внимание The Washington Post.

Между тем конгресс по настоянию президента Трампа сейчас обсуждает, следует ли принять ещё один массивный пакет экономического стимулирования. Параллельно с этим Пентагон и оборонные подрядчики призывают направить ещё $11 млрд на их программы.

Примечательно, что финансирование борьбы с вирусом происходило на фоне приближения военных расходов США к историческому максимуму. Оборонный бюджет в размере $686 млрд на 2019 финансовый год сопоставим с типичным ежегодными расходами времён холодной войны или периодом вскоре после 11 сентября. Крупные оборонные подрядчики, такие как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, не испытывают серьёзных проблем, несмотря на некоторые сбои, связанные с пандемией, и продолжают выплачивать дивиденды инвесторам, подчёркивает The Washington Post.