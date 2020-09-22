Modern Diplomacy: Россия в десятке лидеров по развитию человеческого капитала

Согласно обновлённым данным по рейтингам Индекса человеческого капитала, которые регулярно исследует и публикует Всемирный банк, Россия в этом году смогла войти в десятку мировых лидеров. При этом достигнутые в Российской Федерации улучшения в основном касаются показателей состояния здоровья граждан и уровня образования, отмечает Modern Diplomacy.

Российская Федерация сейчас входит в десятку стран мира, достигших наибольшего прогресса в сфере «развития человеческого капитала» за последние десять лет, как показывают данные по рейтингу Индекса человеческого капитала. Это отражено в обновлённом варианте Индекса человеческого капитала, подготовленного Всемирным банком, сообщает Modern Diplomacy.



В Индекс человеческого капитала за 2020 год были включены показатели, характеризующие состояние здоровья и уровень образования в 174 странах, на которые приходится 98% всего мирового населения, поясняется в статье. Эти данные охватывают период вплоть до марта нынешнего года.

Прогресс, который был зафиксирован в России, главным образом касается сферы здравоохранения — в частности, улучшились средние показатели выживаемости детей и взрослых, а также сократился показатель низкорослости, говорится в статье.



Кроме того, российские власти наряду с соседями по региону смогли добиться значительного прироста ожидаемой продолжительности обучения. В основном это произошло благодаря улучшению статистики по включению детей в систему школьного и дошкольного образования, пишет Modern Diplomacy.



Вместе с тем наблюдается резкий контраст между показателями, отражающими уровень образования и состояние здоровья: результаты России в сфере образования лучше, чем во многих странах с более высоким уровнем доходов, однако показатели в области здоровья хуже среднемировых, сообщается в статье.



За последние 10 лет в Российской Федерации отмечалось снижение смертности среди взрослого населения. Однако абсолютные значения этого показателя в стране по-прежнему довольно высокие, а достигнутый в этой сфере прогресс сейчас оказался под угрозой из-за глобальной пандемии COVID-19, подчёркивается в статье.



Как пояснил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн, накапливаемый за счёт инвестиций в сфере образования и здравоохранения «человеческий капитал» вносит огромный вклад в повышение темпов экономического роста в каждой стране. При этом статистика показывает, что Россия входит в число лидеров с точки зрения улучшения своих результатов в этой области, но ей предстоит ещё многое сделать для повышения абсолютных показателей, подчеркнул Селигманн.



Данные по Индексу человеческого капитала были впервые опубликованы Всемирным банком в 2018 году и отражают траекторию развития ребёнка от момента рождения до достижения 18-летнего возраста, поясняется в статье. При этом учитываются такие критически важные параметры, как вероятность достижения ребёнком 5-летнего возраста, ожидаемая продолжительность обучения в начальной и средней школе с поправкой на качество образования, показатели возможного отставания в росте, а также вероятность дожить до 60 лет, сообщает Modern Diplomacy.



Индекс человеческого капитала за 2020 год рассчитывался на основе данных, полученных до марта нынешнего года. Поэтому он служит важным базовым показателем, который характеризует ситуацию в мире до начала пандемии — а также может послужить вспомогательным инструментом при выработке правительственной стратегии в области здравоохранения и образования в процессе восстановления экономики, заключает Modern Diplomacy.