Hürriyet Daily News Оригинал

HDN: жарко не по-осеннему — на курортах Антальи погода бьёт сентябрьские рекорды

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На средиземноморском побережье в Анталье установилась рекордная за последние 70 лет для сентября жара, температура воздуха, при которой достигает +35 °C, передаёт Hürriyet Daily News. Однако метеорологи обещают, что уже в течение недели температура в турецкой провинции вернётся к сезонным нормам.
HDN: жарко не по-осеннему — на курортах Антальи погода бьёт сентябрьские рекорды
Reuters

На турецком курорте Анталья на побережье Средиземного моря метеорологи зафиксировали рекордную для сентября температуру за последние 70 лет из-за потока горячих воздушных масс из Северной Африки, которые привели к повышению температуры по всей стране, сообщает Hürriyet Daily News.

Температура воздуха в отдельных районах в последние недели достигала +35 °C. При этом уровень влажности достигает 70%.
 
В других регионах Турции из-за движения воздушных масс также было зафиксировано повышение температур на 10—12 °C выше сезонных норм.
 
Как отмечает издание, отдыхающие предпочитают спасаться от жары на пляжах или у бассейнов. А вот пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями турецкие власти предупредили об опасности и призвали быть очень осторожными в подобную чрезвычайно жаркую погоду.
 
Тем не менее метеорологи прогнозируют, что продлится она недолго и уже в течение недели температура вернётся к сезонным нормам.
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Hürriyet Daily News Турция Европа
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