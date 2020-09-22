HDN: жарко не по-осеннему — на курортах Антальи погода бьёт сентябрьские рекорды

На средиземноморском побережье в Анталье установилась рекордная за последние 70 лет для сентября жара, температура воздуха, при которой достигает +35 °C, передаёт Hürriyet Daily News. Однако метеорологи обещают, что уже в течение недели температура в турецкой провинции вернётся к сезонным нормам.

На турецком курорте Анталья на побережье Средиземного моря метеорологи зафиксировали рекордную для сентября температуру за последние 70 лет из-за потока горячих воздушных масс из Северной Африки, которые привели к повышению температуры по всей стране, сообщает Hürriyet Daily News.

Температура воздуха в отдельных районах в последние недели достигала +35 °C. При этом уровень влажности достигает 70%.

В других регионах Турции из-за движения воздушных масс также было зафиксировано повышение температур на 10—12 °C выше сезонных норм.

Как отмечает издание, отдыхающие предпочитают спасаться от жары на пляжах или у бассейнов. А вот пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями турецкие власти предупредили об опасности и призвали быть очень осторожными в подобную чрезвычайно жаркую погоду.

Тем не менее метеорологи прогнозируют, что продлится она недолго и уже в течение недели температура вернётся к сезонным нормам.