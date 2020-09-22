HDN: жарко не по-осеннему — на курортах Антальи погода бьёт сентябрьские рекорды

03:00
Кучеров: честно говоря, игроки «Тампы» не думали о Худобине
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказал мнение о противостоянии своему соотечественнику, голкиперу «Даллас Старз» Антону Худобину, во втором матче серии финала Кубка Стэнли.
03:00
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14
Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.
03:00
В Москве от коронавируса вылечился ещё 1191 пациент
Ещё 1191 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
Хоккеист «Колорадо» Макар стал обладателем «Колдер Трофи»
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал обладателем награды «Колдер Трофи», вручаемой лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В Хабаровском крае перевернулся автобус с 45 пассажирами
В Хабаровском крае десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ульчском районе. Пострадавших госпитализировали. Об этом информирует МЧС России.
03:00
Защитник «Нэшвилла» Йоси стал обладателем «Норрис Трофи»
Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси стал обладателем награды «Норрис Трофи», вручаемой по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшему защитнику.
03:00
Банки смогут зачислять зарплату по номеру телефона
Ряд банков России приняли решение о запуске услуги по переводу зарплаты через Систему быстрых платежей, используя механизм перевода денег физическим лицам по номеру телефона.
03:00
Панарин включён в первую символическую сборную звёзд НХЛ, Кучеров — во вторую
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила составы символических сборных звёзд сезона-2019/20.
03:00
Голкипер «Виннипега» Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи»
Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В Тамбовской области три человека погибли в ДТП
В Тамбовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, ещё четверо пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.
03:00
Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал обладателем наград «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», вручаемых по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) самому ценному игроку и хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды соответственно.
03:00
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 22 сентября.
03:00
Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешёл на дистанционный режим работы из-за положительного результата теста на коронавирус.
03:00
В «Роскосмосе» рассказали о пуске «Союза» с космодрома Куру в ноябре
Очередной пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».
03:00
Худобин установил новый рекорд «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ
Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на первое место в истории клуба по количеству отражённых бросков за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Кучеров обошёл Овечкина по очкам в одном плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвёртое место среди соотечественников по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Учёные изучат последствия землетрясения в Иркутской области
Учёные Института земной коры СО РАН проведут оценку того, как землетрясение в Слюдянском районе Иркутской области повлияло на состояние грунтов и сооружений в регионе.
03:00
Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров превзошёл рекорд клуба по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться
Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться, сообщили в краевом управлении МЧС. Всего в настоящее время в зоне паводка находятся 35 населённых пунктов края.
03:00
Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» во втором матче серии финала Кубка Стэнли сезона-2019/20.
03:00
В Москве 22 сентября ожидается до +22 °С
В Москве во вторник, 22 сентября, ожидается до +22 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Гольдштейн вступил в должность главы ЕАО
Ростислав Гольдштейн, одержавший победу на выборах губернатора Еврейской автономной области, вступил в должность главы региона.
03:00
При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли три человека
При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.
03:00
Специалист назвала наилучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова рассказала, в какой момент работникам уместнее всего разговаривать с работодателем о повышении зарплаты.
03:00
Названы самые дешёвые авианаправления по России в октябре
Аналитики выяснили, куда россияне смогут недорого улететь в октябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
03:00
Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%
Цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 12—15% в связи с высоким спросом из-за программы льготной ипотеки, а также инвесторов, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
03:00
Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, почему не следует оставлять пенсионные выплаты на карте.
03:00
Умер работавший над «Чужим» и «Назад в будущее» художник Рон Кобб
В Австралии на 84-м году жизни умер американский художник и иллюстратор Рон Кобб, работавший в том числе над дизайнами для фильмов «Чужой», «Назад в будущее» и «Инопланетянин».
03:00
Помпео напомнил компаниям мира о рисках нарушения санкций против Ирана
Американский госсекретарь Майк Помпео ожидает, что компании по всему миру осознают риск нарушения санкций против Ирана. Об этом он сказал в интервью The Media Line.
03:00
В МЧС предупредили о повышенном риске взрывов газа в пяти регионах
Эксперты МЧС ожидают рост числа пожаров и взрывов бытового газа в пяти регионах России в связи с похолоданием. Как сообщили в ведомстве, в связи с этим рекомендуется принять профилактические меры.
03:00
Минцифры предложило запретить ряд протоколов шифрования в интернете
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запретить в России ряд протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя интернет-страницы или сайта, так как они мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией.
03:00
Глава МИД Кубы назвал поведение США самой большой угрозой миру
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во время выступления на сессии Генассамблеи ООН назвал поведение США «самой большой угрозой международному миру и безопасности».
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тыс., в стране скончались 73 697 человек.
03:00
Лавров: нужно поставить заслон ослаблению контроля над вооружениями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеообращения на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН по случаю 75-летия организации призвал поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями в мире.
03:00
Меркель предложила провести реформы в ООН
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ООН нуждается в реформах для дальнейшего развития и для способности отвечать на современные вызовы.
03:00
Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном
США готовы заключить сделку с руководством Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Огайо.
03:00
Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай
Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай.
03:00
Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро
Венесуэла назвала агрессией санкции США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном.
03:00
В США офицера полиции обвинили в работе на китайскую разведку
В США офицера полиции Нью-Йорка обвинили в работе на китайскую разведку, по данным Министерства юстиции, он «шпионил за американскими сторонниками движения за независимость Тибета».
03:00
Все заказы на производство аппаратов ИВЛ в России выполнены
Все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России в 2020 году выполнены, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
03:00
Российский ледокол «Арктика» отправится на ледовые испытания
Российский универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания во вторник, 22 сентября.
03:00
Трамп анонсировал «сигнал Китаю» на выступлении в ООН
Американский президент Дональд Трамп намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
03:00
В Белоруссии начинается активная фаза учений с Россией
В Белоруссии начинается активная фаза учений российских и белорусских десантников «Славянское братство — 2020», сообщили в Министерстве обороны России.
03:00
Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.
03:00
На «Ролан Гаррос» объявили о заболевании коронавирусом одной из теннисисток
Теннисистка, которая должна была принять участие в квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», снялась с соревнований из-за заболевания коронавирусом.
03:00
МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии
Землетрясение в районе Байкала ощущалось в четырёх районах Бурятии, идёт обследование зданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
03:00
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Вулверхэмптоном».
03:00
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.
03:00
В НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заболевания COVID-19 среди участников плей-офф.
03:00
В Иркутске рассказали о работе стратегических объектов после землетрясения
Пресс-служба администрации Иркутска заявила, что стратегические объекты, а также объекты коммунальной инфраструктуры работают штатно после землетрясения.