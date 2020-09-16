Das Erste: фон дер Ляйен отчиталась о состоянии ЕС и сделала акцент на успехах

Урсула фон дер Ляйен впервые выступила с докладом о состоянии Европейского союза, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В своей речи председатель Еврокомиссии сделала акцент на достигнутых успехах, призвала ставить более амбициозные цели по климату и потребовала от Евросоюза занимать чёткую позицию по международным вопросам. Между тем, критики обвиняют её в недостатке конкретных шагов и невнимании к разрозненности Европы, к примеру, в миграционном вопросе.

Это была премьера для Урсулы фон дер Ляйен: председатель Еврокомиссии выступила сегодня в Брюсселе со своим первым докладом о состоянии Европейского союза. Ожидания высоки — ведь она должна была дать ответы, среди прочего, на вопрос о новой европейской стратегии по климату, вопрос о том, как Европа может лучше вести совместную работу в кризисе с коронавирусом, а также как председатель Еврокомиссии представляет себе европейскую миграционную политику и политику по беженцам.

Председатель Еврокомиссии хочет, прежде всего, дать надежду и для этого уповает на возможности Европейского союза. ЕС бьётся за свою сплочённость и борется с последствиями пандемии, однако фон дер Ляйен, напротив, делает акцент на том, что уже было достигнуто и чего ещё можно достичь.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Это, в первую очередь, человечная экономика, которая защищает нас от крупных рисков в жизни — болезней, ударов судьбы, безработицы или нищеты.

Удалось не допустить массовой безработицы. 40 миллионов человек выиграли от пособий по неполной занятости, было выделено 90 миллиардов евро. В сфере защиты окружающей среды она требует полного перестроения мышления и более высоких целей по климату.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Мы должны изменить то, как мы обращаемся с природой, как мы производим и потребляем, как мы живём и работаем. Если все последуют нашему руководству, мир будет способен достичь своей глобальной цели по климату и добиться снижения температуры на 1,5 градуса Цельсия.

Кроме того, фон дер Ляйен описывает вызов в сфере перехода на цифровые технологии и миграционном вопросе и требует больше вовлечённости. Европейский союз должен посылать миру более чёткий сигнал.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Вне всякого сомнения, Европейский союз должен занимать ясную позицию по международным вопросам.

Однако критики утверждают, что председатель Еврокомиссии заявляет, в первую очередь, о масштабных замыслах, и вместо этого требуют больше конкретных воплощений. Вдобавок она игнорирует разрозненность ЕС, например, в миграционном вопросе.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2020 года.