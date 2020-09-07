Welt: Германия и ЕС сильно отстают в гонке за вакциной от коронавируса

Вакцина против COVID-19 в скором времени должна быть допущена к массовому использованию, и многие государства уже успели заключить контракты на приобретение миллионов прививок. Однако Германия и ЕС сильно отстают в этой гонке от США и Великобритании, отмечает в своём воскресном выпуске немецкая газета Die Welt. До сих пор Еврокомиссия успела договориться только с одним поставщиком.

Вакцина против коронавируса уже скоро будет одобрена к применению, и правительства разных стран уже сейчас заказали у производителей миллионы доз, пишет немецкая газета Die Welt.

Однако в гонке за снабжение населения прививками против COVID-19 Германия и Евросоюз существенно отстают от США и Великобритании, подчёркивает воскресное издание газеты.

По данным Welt am Sonntag, США договорились о поставке 800 млн прививок от шести различных производителей. Дополнительно у страны имеется вариант приобретения ещё 1,4 млрд доз вакцины в более поздний срок. Великобритания также заключила контракты с шестью производителями на более чем 340 млн доз препарата. Таким образом, страна будет демонстрировать самые высокие показатели по обеспеченности населения вакциной среди других развитых государств.

Напротив, Еврокомиссия пока позаботилась о том, чтобы обеспечить 446 млн жителей в 27 европейских странах только в рамках одного типового договора с шведско-британским концерном Astra Zeneca на более чем 300 млн доз препарата. Также предусматривается возможность приобретения ещё 100 млн прививок. «Мы уже подписали соглашение с Astra Zeneca и работаем на всех фронтах, чтобы достичь того же результата с другими компаниями, с которыми мы уже завершили предварительные консультации», — поделились в Еврокомиссии по запросу журналистов.

При этом число прививок, которые получит каждая страна ЕС по этим договорам, будет зависеть от численности населения, поясняет издание. В случае с уже гарантированными ампулами от компании Astra Zeneca, Германия по договору должна получить около 56 млн доз вакцины.

Однако до сих пор остаётся неясным, как препарат будет распределяться на территории Германии. «Одобрение вакцины ещё не означает, что она сразу же станет доступна для всего населения», — заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Постоянная комиссия по вакцинации в Германии сейчас разрабатывает рекомендации для осуществления программы вакцинирования по всей стране. Конкретных временных рамок для обнародования соответствующих данных ответственный за этот вопрос Институт имени Роберта Коха пока не установил, отмечает Die Welt.