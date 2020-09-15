Politico: штаб Трампа «вернул Америке величие» с помощью МиГов и Калашникова

Подразделение штаба Трампа по сбору финансирования выбрало для своей рекламы стоковую фотографию с изображением российских истребителей МиГ-29 и автомата АК-74, пишет Politico. Автор снимка — фотограф-любитель Артур Закиров из Перми — подтвердил, что использовал модели российских истребителей, а также отметил плохую проверку фактов в штабе Трампа.

Подразделение штаба Трампа по сбору средств выпустило цифровую рекламу с призывом «поддержать наши войска», однако при этом использовало стоковые фотографии российских истребителей и оружия, сообщает Politico.

Как рассказывает издание, кампания Трампа «Вернём Америке былое величие» опубликовала рекламу с силуэтами трёх идущих солдат, а истребители проносятся над ними. Изображение впервые появилось 8 сентября и исчезло с официальных каналов через четыре дня.

Twitter/nycsouthpaw

«Это определённо МиГ-29, — заявил Пьер Спрей, который участвовал в разработке самолётов F-16 и A-10 для ВВС США. — Рад видеть, что он поддерживает наши войска». Он обратил внимание на угол наклона хвостового оперения, расстояние и туннель между двигателями. Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подтвердил, что это российские МиГ-29, а крайний справа солдат к тому же держит автомат АК-74.

По информации американской газеты, автор стокового изображения Артур Закиров подтвердил в Facebook, что использовал 3D-модель МиГ-29, а солдатами стали российские модели. Он рассказал, что создал это составное фото пять лет назад, а в качестве фона использовалось российское небо, греческие горы и французская земля. «Сегодня ты слышишь о руке Кремля в американской политике, а завтра ты сам становишься этой рукой», — пошутил фотограф-любитель из Перми и добавил, что считает «довольно забавным» появление его фотографии на рекламе Трампа. По его мнению, у кампании «очень плохая проверка фактов».

Как напоминает Politico, двухмоторный советский истребитель МиГ-29 разрабатывался во время холодной войны специально для противодействия американским F-15 и F-16, а США даже приобрели несколько для роли противника в учениях. Истребитель совершил первый полёт в 1977 году, он является одним из базовых российских истребителей и продаётся по всему миру, а недавно несколько МиГ-29 были замечены на российских авиабазах в Сирии и Ливии.