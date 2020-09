Nl: США пора готовиться защищать свои интересы в Арктике от амбиций России и Китая

США до сих пор закрывают глаза на амбиции Китая практически во всех регионах мира, включая Арктику, пишет The National Interest. И чтобы помешать Москве и Пекину диктовать правила игры, Америка должна как следует подготовиться к защите своих интересов в Арктическом регионе — потому что на данный момент она не в состоянии сдерживать там своих соперников, подчёркивается в статье.

Америка на данный момент совершенно не готова противостоять Китаю и России в Арктике, предупреждает The National Interest. При этом стратегическая борьба с этими соперниками в данном регионе стала важным аспектом Арктической стратегии США — хотя первые призывы обратить более пристальное внимание на эту проблему начали звучать всего лет пять назад, отмечается в статье.



В докладе Пентагона по Арктической стратегии, который был представлен в конгрессе США в июне 2019 года, подчёркивалось: «У Соединённых Штатов есть широкий ряд взаимосвязанных интересов национальной безопасности, имеющих отношение к Арктическому региону». Авторы доклада характеризовали этот регион как «потенциальный коридор для стратегического соперничества», поясняя это тем, что Арктика — это «потенциальная площадка для агрессии и расширенного соперничества между крупными державами», которая охватывает пространство между двумя ключевыми регионами: Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и территорией США.



В связи с чем итересы Соединённых Штатов в Арктике включают в себя «сохранение гибкости для проекции глобальной мощи, в том числе путём обеспечения свободы судоходства и полётов, а также ограничение способности Китая и России использовать регион в качестве коридора для соперничества, который позволит им продвигать их стратегические цели посредством агрессивного поведения», отмечалось в докладе Пентагона. Проблема в том, что Арктика — это регион, на который «американские политики редко обращают внимание», но который играет сейчас ключевую роль в политике мировых держав, констатирует The National Interest.



Из-за последствий изменения климата в Арктике открываются новые экономические возможности, поэтому разные страны всё чаще заявляют о своём намерении доминировать в этом регионе. «К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстаёт от своих соперников», — подчёркивает автор. К примеру, в распоряжении Береговой охраны США на данный момент имеется всего два ледокола. У Китая пока тоже всего два ледокола. В то время как у российского флота в настоящее время их как минимум 40 ледоколов, а к 2035 году будет ещё на 13 атомных ледоколов больше, пишет The National Interest.



Конечно, не совсем правильно было бы сравнивать лишь данные о числе ледоколов в качестве единственного показателя для оценки перспектив стратегического соперничества в Арктике, поясняет автор, учитывая разнообразные угрозы, с которыми в этом регионе сталкиваются такие соперники Вашингтона, как Китай и Россия. Но всё же разрыв действительно существует, и размеры ледокольного флота — это только «вершина айсберга», подчёркивается в статье.



«Продемонстрировав стремление к оперативному присутствию, Канада, Дания и Норвегия уже сделали стратегические инвестиции в строительство патрульных кораблей с ледокольными возможностями… Соединённые Штаты — это единственное арктическое государство, которое не сделало подобных инвестиций в надводные корабли с ледокольными возможностями, позволяющими обеспечивать безопасность на море», — отмечается в документе о стратегических перспективах Береговой охраны США. Ссылка на этот документ была приложена к проекту Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год, который в настоящее время находится на рассмотрении в конгрессе, пишет The National Interest.



Кроме попыток решить вопрос с инвестициями, в законопроекте палаты представителей также содержится призыв к созданию Консультативного комитета по морским перевозкам в Арктике. Также этот проект требует от Береговой охраны США предоставить отчёт об арктическом потенциале вооружённых сил (особое внимание предлагается уделить сравнению с потенциалами вооружённых сил иностранных государств). И наконец, в законопроекте содержится призыв к Пентагону создать Региональный центр исследования безопасности в Арктике, что должно стать заметным шагом для изучения и освоения этого региона, говорится в статье.



Вместе с тем, если рассматривать проблему на макроуровне — складывается впечатление, что в новом тысячелетии «глобальная стратегия Соединённых Штатов становится всё более бесконтрольной и неразумной», подчёркивает автор. Значение Ближнего Востока как направления первостепенной важности уменьшилось, а мысли американских политиков всё больше занимает подъём Китая. Администрация Обамы попыталась обозначить этот радикальный сдвиг приоритетов термином «поворот к Азии», сконцентрировавшись на том, чтобы сдерживать Китай преимущественно экономическими средствами, главным образом посредством торгового соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве, напоминает The National Interest.



В то время как за время работы нынешней администрации пропаганда жёсткой позиции в отношении Китая достигла своего максимума. И предвыборные штабы Трампа и Байдена теперь обмениваются ударами, пытаясь продемонстрировать свою готовность дать отпор Китаю — по крайней мере, на период предвыборной кампании, констатирует автор. Таким образом, сопротивление неконтролируемой экспансии Пекина стало важным приоритетом для всего американского политического спектра, говорится в статье: «Очевидно, Китай представляет собой угрозу, которая радикальным образом отличается от всего того, с чем США сталкивались прежде. Пекин демонстрирует вопиющее неуважение к международным законам и нормам (как мы могли наблюдать на примере споров вокруг Южно-Китайского моря) и откровенно презрительное отношение к демократии и правам человека (в Гонконге или на примере уйгуров в Китае)».



Более того, учитывая растущую зависимость глобальной экономики от Китая, становится ясно, что эту многостороннюю и сложную проблему ещё придётся решать не одному поколению американских политиков, подчёркивает автор: «Стремительный рост Китая оставался практически незамеченным. Игнорируя его, Соединённые Штаты забыли даже о главных принципах своей глобальной стратегии». В качестве примера стоит задуматься о постепенном проникновении Китая в Западное полушарие, где он убедил 19 государств Латинской Америки и Карибского бассейна подписать с ним соглашения в рамках инициативы Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», сообщается в статье.



Китай проник практически во все регионы мира, от Индо-Тихоокеанского региона и Африки до Европы и Латинской Америки — и повсюду начал укреплять свои позиции, бросая вызов международному порядку, предупреждает автор: «Вторая холодная война уже началась, а Соединённые Штаты грелись в лучах своей славы слишком долго». Более того, в январе 2018 года Китай провозгласил себя «околоарктическим государством» и начал готовиться к реализации своей инициативы «Полярный Шёлковый путь», говорится в статье.



Хотя сейчас сложно до конца оценить стратегическое значение всех экономических возможностей, которые открывает Арктика, однако уже сейчас становится очевидным, что Китай заявил о своём решительном стремлении стать важным игроком в этой относительно эксклюзивной игре, пишет The National Interest. При этом он наверняка продолжит использовать инвестиции в качестве своего «билета на шоу», прогнозирует автор. Не случайно ещё в 2013 году Китай получил статус обозревателя в Арктическом совете — межправительственном форуме, посвящённом региональному сотрудничеству таких «арктических государств», как США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Россия.



Кроме того, Китай активно сотрудничает с Россией в реализации проектов по добыче энергоресурсов на северном полуострове Ямал. А в 2018 году Россия и Китай запустили совместный проект по строительству СПГ-танкера с ледокольными возможностями, которым руководят компании Cosco и «Совкомфлот», а расходы частично берут на себя российская компания «Новатэк» и Фонд Шёлкового пути, сообщается в статье. «Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечёт за собой целый ряд вызовов. Однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединённых Штатов в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова», — подчёркивает автор.



Дело в том, что Арктика сейчас — это не только «потенциальный коридор для стратегического соперничества», и не только «потенциальная площадка для расширенного соперничества» между крупными державами, отмечается в статье: «Эта игра уже началась, и американские политики отстают от своих коллег из других стран в реакции на эту угрозу». Геологический комитет США подсчитал, что в Арктике находится примерно 90 млрд баррелей неразведанных запасов нефти, что составляет около 13% мировых запасов — и примерно треть неразведанных запасов природного газа, сообщает The National Interest: «Гонка уже началась, и Соединённые Штаты в настоящее время не в состоянии ее возглавить».



До настоящего времени США «закрывали глаза на амбиции Китая практически во всех регионах мира», подчёркивается в статье. Между тем амбиции были направлены и на Арктику. Чтобы помешать России и Китаю диктовать собственные правила игры во всём Арктическом регионе, Америка должна как следует подготовиться к тому, чтобы она смогла защищать там свои интересы, призывает автор. С этой целью необходимо активизировать работы по разведке и исследованию этого региона, а также использовать отчёты Береговой охраны, поясняется в статье: «Это важные шаги, и в совокупности с планами конгресса построить ещё шесть ледоколов в ближайшие несколько лет это позволит немного изменить соотношение сил».



Но если Китай и Россия решатся объединить свои силы для осуществления совместной деятельности в Арктике, тогда общее соотношение всё равно составит 42 ледокола против восьми американских — то есть явный перевес будет на стороне Москвы и Пекина, констатирует автор. «Если Пентагон считает, что его миссия в Арктике заключается в том, чтобы «ограничивать способность Китая и России использовать этот регион в качестве коридора для соперничества, который позволит им продвигать их стратегические цели», тогда он совершенно не подготовлен к выполнению этой миссии», — заключает The National Interest.