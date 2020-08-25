Hürriyet Daily News: перейти в высшую лигу — Эрдоган о намерении вывести турецкую оборонку в мировые лидеры

Турция должна перейти в «высшую лигу» в оборонительной сфере, пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на слова турецкого президента Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер заявил о том, что стране необходимо самое продвинутое оружие отечественного производства для защиты своих легитимных прав и прав своих союзников: в частности, Эрдоган анонсировал строительство нескольких авианосцев.

Региональные конфликты, окружающие Турцию, вынуждают страну к обладанию самым продвинутым оружием полностью отечественного производства, пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на слова турецкого президента Реджепа Эрдогана. Эрдоган подчеркнул, что в вопросах оборонительной индустрии Турции необходимо «перейти в высшую лигу» и построить несколько авианосцев.

«Единственной целью Турции является защита своих легитимных прав, и прав её союзников. Страны, не обладающие силой и независимостью в оборонительной сфере, не способны с уверенностью смотреть в будущее», — приводит издание слова турецкого президента.

Кроме того, Эрдоган анонсировал, что в следующем году Турция спустит на воду многоцелевой боевой корабль-амфибию и лёгкий авианосец. Как пишет издание, президент подчеркнул необходимость авианосцев для проведения политики сдерживания на море.

По словам Эрдогана, с помощью своего прогресса в оборонительной сфере, Турция способна преследовать свои национальные цели в Средиземном и Эгейском морях. При этом турецкий лидер не упомянул текущие трения в отношениях с Грецией, отмечает Hürriyet Daily News.