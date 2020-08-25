Hürriyet Daily News: перейти в высшую лигу — Эрдоган о намерении вывести турецкую оборонку в мировые лидеры

03:00
В Британии число случаев заболевания коронавирусом превысило 326 тысяч
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 853, общее число пациентов с COVID-19 достигло 326 614.
03:00
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Коста-Рике
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Коста-Рики. Об этом сообщили в Геологической службе США.
03:00
Счётная палата выявила проблему с выплатой пенсий россиянам
Счётная палата по итогам проверки ПФР выявила проблему, при которой российские пенсионеры сталкивались с недополучением пенсионных доплат.
03:00
Гидрометцентр назвал регионы, где сохраняется опасность лесных пожаров
На территории нескольких регионов в России в ближайшие дни существуют потенциальные условия для возникновения лесных пожаров. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Турции превысило 259 тысяч
В Турции за сутки выявили 1443 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
В результате ДТП под Ростовом один человек погиб и шестеро пострадали
В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Октябрьском районе Ростовской области погиб один человек и ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.
03:00
Помпео провёл переговоры с главой МИД Великобритании
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, в рамках которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
03:00
Число случаев коронавируса во Франции превысило 244 тысячи
Во Франции за сутки выявили 1995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 244 тыс.
03:00
Представитель США проинформирует НАТО о переговорах с Россией по СНВ-III
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли намерен рассказать странам — членам НАТО об итогах переговоров по возможному продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
03:00
Агент футболиста ФКСБ Мана подтвердила интерес к игроку со стороны ЦСКА
Анамария Продан, агент полузащитника румынского футбольного клуба ФКСБ Денниса Мана, подтвердила интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.
03:00
Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что в его адрес «поступают угрозы».
03:00
В Молдавии во время матча женских футбольных команд произошла драка
В Молдавии во время матча предсезонного турнира между женскими командами «Чобручи» и «Максимум» произошла драка между футболистками.
03:00
В FARE отреагировали на расистские выкрики фанатов «Спартака» в адрес Гилерме
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) опубликовали заявление по поводу расистских выкриков фанатов московского «Спартака» в адрес голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.
03:00
Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности
Аналитики из Райффайзенбанка подсчитали, что запас валютной ликвидности в банках России в июле был полностью истощён.
03:00
Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» увеличить преимущество в серии плей-офф с «Орландо»
«Милуоки Бакс» обыграл «Орландо Мэджик» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Шесть стран присоединились к санкциям против России
Несколько стран присоединились к действующим санкциям против России из-за Крыма, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Среди этих стран Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.
03:00
Серена Уильямс одолела Рус и вышла в третий круг турнира WTA в Нью-Йорке
Американка Серена Уильямс обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
Ещё 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12.
03:00
Источник: «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Лиона» и сборной Нидерландов
Защитник французского «Лиона» и сборной Нидерландов по футболу Кенни Тете перейдёт в московский «Спартак».
03:00
Смертин о расистских выкриках фанатов: всё из-за недостатка образования
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК закрыть фанатскую трибуну «Спартака» на один матч из-за расистских выкриков в адрес голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.
03:00
Ставший героем мема белорусский силовик рассказал о происходящем на фотографии с акции протеста
Белорусский сотрудник внутренних войск, ставший героем известной фотографии с протестов в Минске, рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что происходит на снимке.
03:00
Российский боец MMA Берхамов подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля Мухамед Берхамов рассказал, что подписал контракт с Bellator и в ближайшее время проведёт первый поединок в промоушене.
03:00
СМИ: Кокорин сможет дебютировать за «Спартак» не ранее конца сентября
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет дебютировать за команду не раньше конца сентября.
03:00
Милиция сообщила о задержаниях у Дома правительства Белоруссии
Пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич сообщила, что задержания в рамках административного процесса были проведены у Дома правительства Белоруссии в Минске.
03:00
Орлов: Кокорин для меня не является профессионалом на 100%
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил сомнения в том, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин сможет вписаться в игру красно-белых.
03:00
«Сочи» уступил «Куньлуню» на турнире в Санкт-Петербурге
Команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» потерпела поражение от пекинского «Куньлуня» в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.
03:00
В Белоруссии начался третий этап проверки боеготовности
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил.
03:00
Орлов уверен, что Кокорин не перейдёт в «Рому»
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов не верит в возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянский футбольный клуб «Рома».
03:00
Источник: «Зенит» отказался от трансфера вратаря «Краснодара» Адамова
Петербургский футбольный клуб «Зенит» отказался от трансфера голкипера «Краснодара» Дениса Адамова.
03:00
Хачанов прошёл в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой во втором круге турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке.
03:00
Ректор УГАТУ рассказал о работе над электрическим самолётом
Ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков рассказал о работе специалистов над электрическим самолётом.
03:00
Арум считает, что Уайт заслужил поражение от Поветкина
Известный промоутер Боб Арум прокомментировал поражение британца Диллиана Уайта от россиянина Александра Поветкина в поединке за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.
03:00
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала видео, на котором показано, что осталось за кадром матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
03:00
Звонарёва разгромила Зигемунд во втором круге турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Вера Звонарёва крупно обыграла немку Лауру Зигемунд в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
Глава Тувы сообщил о повторном заболевании коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что во второй раз заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Порье намекнул, что встретится с Фергюсоном на одном турнире с Нурмагомедовым
Американский боец ММА Дастин Порье намекнул, что может встретиться с соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 254, который состоится 24 октября.
03:00
СМИ: «Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»
«Краснодар» подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию при президенте РФС на работу арбитра Евгения Турбина в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
03:00
Зеленский рассказал о преимуществах Украины на английском языке
Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости опубликовал видеоролик на английском языке, рассказывающий иностранной аудитории о преимуществах страны.
03:00
Гончаренко считает, что Загитовой не стоит пропускать чемпионат России по фигурному катанию
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой не стоит пропускать чемпионат страны.
03:00
В НХЛ не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщила о том, что тесты, проведённые на четвёртой неделе после возобновления турнира, не показали ни одного положительного результата на COVID-19.
03:00
ESPN: Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с «Челси»
Бразильский защитник Тьяго Силва, который стал свободным агентом после окончания контракта с французским футбольным клубом ПСЖ, подпишет соглашение с английским «Челси».
03:00
Трамп пообещал, что США никогда не станут социалистической страной
Соединённые Штаты никогда не станут социалистической страной, пообещал американский президент Дональд Трамп во время выступления.
03:00
Источник: Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА
Казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов покинул футбольный клуб «Ростов» и в ближайшее время должен подписать контракт с московским ЦСКА.
03:00
Стали известны сроки восстановления нападающего «Каролины» Свечникова
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о сроках восстановления российского форварда Андрея Свечникова.
03:00
Омские врачи прокомментировали заявление клиники «Шарите»
Ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых у Алексея Навального ранее заявила клиника «Шарите» в Берлине, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. Об этом сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.
03:00
Экс-футболист «Локомотива» рассказал о своей игре под руководством Сёмина
Бывший нападающий московского «Локомотива» Джеймс Обиора поделился воспоминаниями о работе под руководством экс-наставника команды Юрия Сёмина.
03:00
В Минобороны Армении оценили уровень ВТС с Россией
Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью RT заявил, что Россия является ведущим партнёром страны в военно-техническом сотрудничестве (ВТС), а по некоторым направлениям — единственным.
03:00
Усэйн Болт подтвердил, что заболел коронавирусом
Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус.
03:00
В Минске задержали участников акции
В центре Минска правоохранительные органы задержали протестующих.
03:00
СМИ: Куман попросил футболиста «Барселоны» Видаля искать себе новую команду
Новый главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман провёл встречу с полузащитником команды Артуро Видалем.