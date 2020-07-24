WP: Байден опасается, что Трамп «украдёт» выборы, выставив голосование по почте мошенничеством

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден полагает, что Дональд Трамп попытается «косвенным образом украсть» выборы 2020 года, критикуя метод голосования по почте, который, как ожидается станет популярным ввиду пандемии коронавируса, пишет The Washington Post. Вместе с тем американский лидер заявил, что в ходе голосования по почте возможны разнообразные мошеннические схемы, призванные лишить его победы.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил своих спонсоров о том, что нынешний американский лидер Дональд Трамп попытается «косвенным образом украсть» выборы 2020 года. Добиться этого он, по словам политика, намерен с помощью критики голосования по почте — метода, который, как предполагается, станет особенно популярным из-за пандемии коронавируса, пишет The Washington Post.

В ходе виртуального предвыборного мероприятия Байден попросил своих спонсоров рассказать всем, «что этот президент попытается косвенным образом украсть выборы, утверждая, что голосование по почте не работает».

По его словам, Трамп попытается сделать так, чтобы американцы считали голосование по почте мошенничеством, утверждая, что «оно ненастоящее и оно нечестное».

Ранее во время своего выступления на «Ежедневном шоу с Тревором Ноа» Байден предупреждал, что Трамп может «попытаться украсть» выборы. Кроме того, он не исключил, что американский лидер может отложить выборы и даже отказаться добровольно покинуть Белый дом в случае поражения. В связи с опасениями насчёт нечестной игры со стороны нынешнего президента предвыборный штаб Байдена начал агрессивную кампанию по предоставлению всеобщего доступа избирателям к выборам.

Подобные шаги команда кандидата в президенты предприняла в то время, как Трамп усиливает риторику, ставящую под сомнение голосование по почте. В частности, в прошлом месяце президент, не предоставив никаких доказательств своих слов, заявил, что подобный метод открывает большое количество возможностей для мошенничества.

«Куда их отправляют? Куда попадают эти бюллетени? Кто их получает? А кто не получает? — заявил Трамп. — Будут ли их красть из почтовых ящиков, пока их раскладывают почтальоны? Будут ли их отбирать у почтальонов и почтальонок? Будут ли их подделывать? Кто их подписывает? Их, что, заполняют на кухонном столе и отправляют? Будут ли в нашей стране их подделывать разнообразные группы»?

«Будут ли их подделывать, подделывать, быть может, миллионами? Будут ли их подделывать иностранные державы, которые не хотят, чтобы Трамп победил?» — задался вопросом американский лидер.